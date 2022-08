On prend les mêmes, on ajoute quelques poignées d'euros supplémentaires et on recommence. Le FC Barcelone a beau se savoir avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, son instabilité financière ne l'a pas empêché de faire des folies sur le marché des transferts cet été. Encore faut-il pouvoir les aligner. D'après Sport , c'est encore loin d'être possible. La Liga n'a pas homologué les contrats des cinq recrues catalanes de ces dernières semaines, ni les nouveaux baux signés par Ousmane Dembélé et Sergi Roberto.

Ad

C'est peu ou prou la même situation qu'avait déjà connu le Barça en 2021, quand ses finances exsangues avaient contraint l'organisateur du championnat espagnol à ne pas valider dans un premier temps les contrats d'Eric Garcia et de Memphis Depay. Les Blaugrana ont certes écopé depuis, en vendant une part non négligeable de leurs actifs pour injecter des fonds frais et combler leurs dettes abyssales accumulées au fil des années. Le club a vendu 25% de ses droits télévisés ainsi que 25% de Barça Studios, qui s'occupe de l'exploitation de toutes ses activités audiovisuelles . Mais il a aussi dépensé plus de 150 millions d'euros pour recruter Raphinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski afin de se renforcer. Et la masse salariale s'est alourdie des signatures de Franck Kessié et Andreas Christensen, libres de tout contrat.

Liga "C'est un défi énorme" : Lewandowski présenté vendredi au Camp Nou IL Y A 18 HEURES

Laporta reste confiant mais le Barça doit encore trouver de l'argent

Ces emplettes ont fait s'envoler de nouveau cette masse salariale, déjà au-dessus du plafond autorisé par LaLiga précise Sport. Barcelone assure que ses dernières manœuvres lui ont rapporté 868 millions d'euros, insuffisant toutefois pour convaincre jusque-là les autorités du championnat. "Nous avons bien fait le travail et nous croyons que nous répondons à toutes les exigences, a pourtant clamé le président Joan Laporta en conférence de presse vendredi, en marge de la présentation officielle de Robert Lewandowski. La documentation est déjà envoyée et nous attendons la réponse de la Ligue. Il peut y avoir une certaine disparité, mais nous comprenons qu’il n’y aura pas de problèmes parce que nous nous sommes conformés à tout et que les joueurs pourront s’inscrire."

Pour cela, le Barça va donc devoir trouver de nouvelles mannes financières pour rassurer. Celle-ci devrait se trouver dans la vente de 24% supplémentaires de Barça Studios ces prochains jours. Mais elle pourrait ne pas suffire. Selon Mundo Deportivo , le club pourrait demander de nouveaux efforts à ses historiques Sergio Busquets et Gérard Pïqué, afin d'étaler, voire de baisser leurs salaires, ce qu'ils avaient déjà fait l'an passé. Le quotidien catalan Ara chiffrait ainsi à 52 millions d'euros bruts la rémunération du défenseur international cette saison, après les reports de son salaire durant la crise du Covid-19, puis il y a quelques mois pour valider les contrats de Depay et Garcia.

Enfin, et c'est là où Barcelone semble le plus peiner : il va falloir vendre. Le dossier Frenkie de Jong, poussé vers la sortie mais qui ne souhaite pas changer de crémerie, s'enlise, et Memphis Depay ne fait pas l'objet d'offres concrètes Et le temps presse désormais. La première journée du championnat, c'est dans une semaine, le 13 août prochain.

Messi de retour au Barça, ça sert à quoi ?

Liga "Les valeurs du Barça sont un peu bafouées avec le cas De Jong" 03/08/2022 À 14:25