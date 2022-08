Difficile de dresser des conclusions exhaustives quant à sa capacité à confirmer son retour en forme . Mais Antoine Griezmann a offert un ersatz de ce qu’il sait faire de mieux : orchestrer l'attaque d'une formation appelée à jouer en transitions, lors de la victoire de l'Atletico Madrid sur la pelouse de Getafe (0-3). Sur le banc au coup d’envoi, le natif de Mâcon, entré en jeu à la 62e, a marqué d’une pierre blanche ce lundi 15 août, théâtre du premier but du Français en compétition officielle depuis le 6 janvier dernier et un pion inscrit en Coupe du Roi. Il fallait même remonter au 28 novembre 2021 pour trouver trace de la dernière réalisation de "Grizi" en Liga (contre Cadiz). Une éternité.

Une activité et une vista retrouvées

Une heure passée assis sur le banc du Coliseum Alfonso Perez de Getafe a de quoi raidir les jambes. Rien de tel pour Antoine Griezmann, qui a affiché une forme de zébulon lundi soir. Entré à la 62e à la place de Thomas Lemar, le Français s’est immédiatement placé entre les lignes, en électron libre derrière Alvaro Morata, seul en pointe. L’Espagnol, transfuge de la Juventus, s’est signalé auparavant par un doublé, à chaque fois servi par un sémillant Joao Félix (trois passes décisives).

L'Atlético n'en voudrait plus : "Griezmann est aujourd'hui face à un trou noir"

Légèrement déporté sur la droite, comme pour mieux repiquer dans l’axe sur son pied gauche, l’ancien Barcelonais a rapidement trouvé son rythme, produisant un premier sprint le long de la ligne de touche (67e). Une fois le bloc colchonero remonté, le Français a tranquillement fait tourner. La "spéciale" du champion du monde n’était plus une évidence, ce dernier sortant d’un dernier exercice toussotant, entre partitions insipides et ennuis physiques.

Deux minutes pus tard, "Grizi" s’est fendu d’un ballon enveloppé à mi-hauteur pour Yannick Carrasco. Le cuir a été enlevé au dernier moment par un défenseur adverse, mais le danger est à nouveau venu des crampons du numéro 8 des Colchoneros. Et puis, vint la délivrance. Servi dans la course par Joao Félix, Antoine Griezmann s’est faufilé devant la charnière madrilène, s'échappant de la droite vers l’axe. La suite, deux touches de balle pour rentrer à l’intérieur avant de croiser une frappe imparable du gauche. 0-3 et la renaissance prit racine.

Pas encore le métronome de l'Atleti

Plus que le but, son premier en championnat depuis près de neuf mois, c’est l’impression dégagée par le Français qui invite à l’optimisme. Les manches longues, les petits pas dynamiques, la gestuelle souple : on a retrouvé le Griezmann d’avant son intermède barcelonais (2019-2021), même si techniquement, le Français appartient toujours au club blaugrana.

Antoine Griezmann et Rodrigo De Paul, le 15/08/2022 Crédit: Getty Images

Griezmann a même failli faire reluire son bilan d’une passe décisive lumineuse, mais Félix a manqué son face-à-face avec David Soria (78e). Le Français épouse à merveille la sensibilité du Portugais, sorte de joueur hybride, à l’instar de Griezmann, mais légèrement déporté sur la gauche. Forcément plus frais que ses partenaires, le Mâconnais a multiplié les courses et s'est rendu disponible. Un dernier coup franc bien tiré dans le temps additionnel (90e+3) et le Français a posé le premier jalon sur la route de la reconquête, qui s’annonce encore longue.

Interrogé sur le retour brillant de son meneur tricolore en conférence de presse, Diego Simeone s'est fendu d'une réponse laconique : "Que je parle de Griezmann n'a pas d'importance, cela fait un moment que je le fais et je sais de quoi il est capable. J'espère qu'il va continuer sur sa lancée et confirmer sur le terrain ce qu'il a démontré lors de la présaison." Eclipsé par le triplé retentissant de passes décisives de Félix et le doublé de Morata, Griezmann n'apparaît plus, aujourd'hui, comme la pièce maîtresse des Colchoneros. A lui de rappeler ce qu'il vaut au "Cholo".

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) a marqué contre Getafe. / Liga Crédit: Getty Images

