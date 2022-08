Le Barça de Xavi se rassure. Pour son second match de la saison en Liga, le FC Barcelone a remporté son premier succès en championnat avec caractère, dimanche soir à Anoeta, face à la Real Sociedad (1-4). Entré peu après l’heure de jeu, l’attaquant espagnol Ansu Fati a été le détonateur du succès catalan, avec 1 but et 2 passes décisives. Robert Lewandowski a été l'autre homme important de ce match. Le Polonais a inscrit un doublé, le premier de sa carrière en Liga (1ère, 68e). Le Barça continuera sa course à sa 27e Liga dimanche au Camp Nou, face au Real Valladolid.

