Pour une surprise, c'en est une sacrée. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis le début de saison, la faute à une clause du Barça que l'Atletico de Madrid essayerait de contourner, Antoine Griezmann débutera pour la première fois au coup d'envoi, au Wanda Metropolitano contre le Real Madrid (21h). Diego Simeone a opté pour une attaque à deux têtes Félix-Griezmann, reléguant Alvaro Morata sur le banc.

Du côté merengue, Carlo Ancelotti, qui doit toujours faire sans Karim Benzema (blessé), a titularisé Aurélien Tchouaméni au milieu, entre Luka Modric et Toni Kroos. En attaque, le virevoltant et très attendu Vinicius sera associé à son compatriote Rodrygo et Federico Valverde.

La compo de l'Atleti : Oblak - Felipe, Witsel, Reinildo - Llorente, de Paul, Kondogbia, Koke (cap), Carrasco - Félix, Griezmann

La compo du Real : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Tchouaméni, Modric (cap) - Valverde, Rodrygo, Vinicius

