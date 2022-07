Ousmane n'est plus un joueur de Barcelone, mais nous lui avons fait une offre. Il ne l'a pas encore acceptée, mais il veut continuer à parler. Nous, on va continuer à discuter, au moins pour l'instant", a indiqué Joan Laporta, le président du Barça, mercredi lors de la conférence de presse de présentation de Ousmane Dembélé est un joueur libre depuis le 1er juillet. Pourtant, le Barça continue de négocier pour le faire prolonger. Sans succès pour l'instant. "", a indiqué Joan Laporta, le président du Barça, mercredi lors de la conférence de presse de présentation de Franck Kessié

Ad

"Nous n'avons pas de date fixée. Nous sommes dans une situation d'incertitude, a confié le dirigeant catalan, qui assure ne pas être pressé. En ce moment, nous ne pouvons pas encore recruter. Nous sommes en train de discuter avec des joueurs qui nous intéressent."

Liga Un dîner Laporta-Mendes pour parler de Ronaldo au Barça ? HIER À 05:32

Joan Laporta a également assuré que Frenkie de Jong, convoité par plusieurs club anglais dont Manchester United, n'était pas à vendre. "C'est un joueur du Barça, et nous ne voulons pas le vendre, sauf nécessité ou intérêt. On sait qu'il a reçu des offres. Si cela venait à nous intéresser, on l'envisagera, mais pour l'instant, on ne le vend pas", a-t-il indiqué.

Laporta a bien déjeuné avec Mendes

Enfin, le président blaugrana a également reconnu avoir déjeuné avec Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, qui souhaite quitter Manchester United selon la presse anglaise. "On a discuté du marché en général, mais je ne vais pas préciser s'il m'a parlé d'un joueur ou d'un autre en particulier", a balayé le dirigeant catalan. (Avec AFP)

Liga Premiers renforts pour le Barça : Kessié et Christensen débarquent libres 04/07/2022 À 11:41