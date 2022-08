Le FC Barcelone doit faire vite. A dix jours de la fermeture du marché estival, le contrat de Jules Koundé n'a toujours pas été validé auprès de la Liga. Le défenseur international français, recruté quelque 50 millions d'euros fin juillet , a été la dernière recrue du mercato XXL mené par les Blaugrana (Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessié plus les prolongations de contrat de Dembélé et Roberto). Malgré toutes ses manoeuvres financières pour inscrires ses nouveaux joueurs, le Barça manque encore de liquidités pour satisfaire les demandes de la Liga et valider le bail de l'ex-Bordelais.

Ce lundi, le quotidien AS révèle que le club catalan a besoin de 20 millions d'euros pour que la Ligue espagnole puisse homologuer le contrat de sa dernière recrue. Si rien ne change d'ici le 1er septembre, alors le joueur de 23 ans, également visé par Chelsea cet été, se retrouverait libre, ce qui serait un véritable coup de tonnerre pour les Blaugrana. Ainsi, la Joan Laporta s'active sur le marché des transferts : Pierre-Emerick Aubameyang, Memphis Depay (ciblés par les Blues et la Juventus), Samuel Umtiti , Martin Braithwaite et Sergiño Dest pourraient partir rapidement.

Xavi s'impatiente

Après la victoire de son équipe dimanche soir sur la pelouse de la Real Sociedad (4-1), Xavi a évoqué cette situation inédite et épineuse. "Cela me dérange de ne pas pouvoir compter sur Jules Koundé", a déclaré l'entraîneur catalan. A trois mois de la Coupe du monde, le défenseur français est toujours dans l'attente et sa situation devient plus que jamais urgente.

