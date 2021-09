Pourquoi ils sont nommés

Burak Yilmaz (Lille) : Deux nouvelles passes décisives délivrées à destination de Jonathan David et Benjamin André, qui valent leur pesant d'or puisqu'ils ont permis aux Dogues de prendre les trois points contre Reims.

Valère Germain (Montpellier) : Deux buts de plus avec ses nouvelles couleurs pour l'ancien Marseillais ! L'attaquant signe, au passage, son premier doublé depuis 2017 !

Moses Simon (Nantes) : Deux passes décisives qui portent le total de l'attaquant international nigérian à six galettes offertes à ses partenaires !

Wissam Ben Yedder (Monaco) : Deux buts (dont un nouveau penalty) pour le maître à jouer monégasque !

Benjamin Bourigeaud (Rennes) : Avec ses deux passes décisives distillées en quatre minutes, il a lancé la promenade de santé des Rennais contre Clermont.

Martin Terrier (Rennes) : Une passe décisive et un but pour le numéro 7 des Bretons, qui aura, lui aussi, largement contribué au succès rennais.

Kamaldeen Sulemana (Rennes) : Deux buts en deux minutes pour l'attaquant ghanéen du Stade Rennais !

Xherdan Shaqiri (Lyon) : Très présent, le Suisse a d'abord inscrit le but égalisateur pour ses couleurs avant d'être à la base du deuxième but, inscrit par Emerson. Précieux.

Achraf Hakimi (PSG) : Et un doublé pour le latéral du PSG ! Un premier but après cinq petites minutes, un second après... 95 minutes pour donner la victoire aux Parisiens en terres grenates.

Paul Bernardoni (Angers) : Avec ses deux interventions ô combien importantes face à Henrique et Dieng, le portier du SCO a largement aidé son équipe à garder le point du match nul contre l'OM.

VOTEZ POUR LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 7ÈME JOURNÉE DE L1 Burak Yilmaz (Lille) Valère Germain (Montpellier) Moses Simon (Nantes) Wissam Ben Yedder (Monaco) Benjamin Bourigeaud (Rennes) Martin Terrier (Rennes) Kamaldeen Sulemana (Rennes) Xherdan Shaqiri (Lyon) Achraf Hakimi (PSG) Paul Bernardoni (Angers)

