Brassard de capitaine autour du bras, grand sourire sur les lèvres et co-meilleur buteur de Ligue 1 : Moussa Dembélé est un tout nouveau joueur depuis le début de saison. Et ce dimanche soir, en clôture de la 5e journée, c’est encore lui qui a mis l’OL sur de bons rails, en réussissant un superbe enchaînement digne des tous meilleurs numéros 9 européens. Remarquablement lancé par Bruno Guimaraes, Dembélé a réussi à contrôler le ballon de la poitrine avant de déclencher une reprise du pied gauche en pleine lucarne pour ouvrir le score dès la 8e minute de jeu devant des Strasbourgeois dépassés et un Matz Sels ahuri.

Une confiance totale

Un exploit individuel qui n’a pas semblé étonner plus que cela l’avant-centre lyonnais, complètement transcendé depuis les trois derniers matches. “C’est un geste qu’on tente lorsque l’on est en pleine confiance. Et comme je l’ai déjà dit, on est en pleine bourre”, s’est amusé l’intéressé au micro d’Amazon Prime Video. Il faut dire que Dembélé vient de planter quatre buts pour se faire une place entre Kylian Mbappé et Amine Gouiri en tête des meilleurs classements des buteurs du Championnat de France. Et cela, quasiment personne ne se serait osé à le parier.

Tout a commencé face à Clermont, lors de la 3e journée. Après deux premières rencontres plus que moyennes avec un seul point pris, l’ancien du Celtic a commencé son festival en inscrivant un doublé lors de la réception des étonnants promus. D’abord en transformant un penalty qu’il avait lui-même provoqué, avant de doubler la mise en bon renard des surfaces. Une libération pour Dembélé, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets en match officiel depuis novembre 2020. Lancé dans une toute nouvelle campagne, c’est lui qui, la semaine d’après, a offert la première victoire de la saison à l’OL sur la pelouse de Nantes, en suivant parfaitement un ballon mal renvoyé par Alban Lafont pour marquer le seul but de la rencontre. Et maintenant, cette lucarne. Oui, Dembélé a bel et bien changé.

Revenu de loin

L’an passé, l’histoire entre Moussa Dembélé et l’Olympique Lyonnais était loin d’être si idyllique. Les statistiques parlaient d’elles-mêmes : en 23 petites rencontres, il n’avait marqué qu’un seul et unique but à Lyon, avant d’aller se perdre à l’Atlético Madrid, où il n’aura jamais vraiment plu à Diego Simeone, qui ne l’a envoyé sur les pelouses de Liga qu’à sept petites reprises. Sans aucun but marqué.

De retour au bercail et totalement relancé par Peter Bosz, qui en a fait le vice-capitaine de son équipe derrière Léo Dubois, il est l’un des Lyonnais à avoir disputé le plus de minutes depuis le début de la saison. Et celui qui est parti pour en être le meilleur buteur sur la longueur. Jusqu'à battre son record de réalisations sur une saison, en 2017, sous le maillot du Celtic Glasgow (17) ? A lui de continuer.

