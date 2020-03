La pandémie de coronavirus rend la fin de la saison 2019-2020 incertaine. Si Jean-Michel Aulas, rejoint quelques jours plus tard par Robert Moreno, penche pour une saison blanche, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a proposé une toute autre solution vendredi soir sur RMC. "Actuellement, tous les clubs se retrouvent dans une situation économique catastrophique. C'est très difficile pour tout le monde. Le plus viable, pour la santé des équipes de Ligue 1, serait de se laisser jusqu'au mois de décembre pour finir la saison actuelle. Ou j'espère en novembre", a indiqué le technicien olympien.

"A partir de 2021, il faudrait se baser sur le calendrier civil. Comme ça, on arrivera à s'accorder avec la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui se déroulera en hiver. Et ensuite, pourquoi ne pas essayer de revenir sur un calendrier plus classique", a renchéri le Portugais. André Villas-Boas n'est pas le seul à privilégier cette hypothèse : laisser le temps au pays, et à sa population, de retrouver un second souffle avant de rejouer au football dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire, sans huis clos.

Dans les colonnes de l'Equipe, Jean-Pierre Rivière militait également pour que la saison actuelle se finisse en fin d'année civile. Avant une reprise du prochain championnat en février 2021. "Cette solution permet d'éviter les matches en janvier, là où on joue le plus actuellement alors que les pelouses sont les plus dégradées. Imaginez un foot où on puisse jouer tout le mois de mai, de juin, de juillet, a déclaré le président de Nice. On peut intégrer l'Euro et nous finissons fin octobre. En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du monde dans la foulée."