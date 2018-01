Bordeaux aurait décidé de virer Gourvennec et de le remplacer par Preud'homme

Cette fois, les jours de Jocelyn Gourvennec sont bien comptés. Après plusieurs mois de résultats indigestes, l'entraîneur bordelais devrait prendre la porte. Malgré l'embellie aperçue le week-end dernier à Troyes, Bordeaux aurait décidé de tourner la page au lendemain d'une nouvelle défaite embarrassante à domicile en Ligue 1, face à Caen (0-2).

Selon le média flamand, Bordeaux a ainsi décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec et de le remplacer par l'entraîneur belge Michel Preud'homme (58 ans), attendu d'ici la fin de semaine. L'ancien gardien international belge (58 sélections) est libre depuis son départ du FC Bruges en mai dernier, club avec qui il avait été notamment sacré champion de Belgique en 2016 entre autres excellents résultats.

Il était pressenti pour entraîner la Belgique

Passé aussi par le banc du Standard de Liège (avec qui il a aussi été champion) et La Gantoise, Preud'homme aurait déjà trouvé un accord avec Bordeaux pour signer un contrat de deux ans et demi. Il a l'avantage d'habiter déjà à Bordeaux et était également pressenti pour prendre la suite de Roberto Martinez à la tête de la sélection belge après le Mondial 2018.

Cette information est confirmée par BeIN Sports, qui précise que Jocelyn Gourvennec saura ce mercredi s'il quitte son poste dès aujourd'hui ou s'il dispose d'un répit jusqu'au match de samedi à Nantes. Eliminé de toutes les Coupes et 13e de Ligue 1, Bordeaux reste une terrible série de 12 défaites sur ses 16 derniers matches joués.