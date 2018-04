Ligue 1 - 31e journée : Rennes et Monaco se neutralisent (1-1)

Rennes peut avoir des regrets. Devant son public du Roazhon Park, le club breton, qui accueillait Monaco ce mercredi en début de soirée en match en retard de la 31e journée de Ligue 1, n'est pas passé loin d'un gros coup, concédant finalement le match nul (1-1). Si ce point permet aux Bretons de s'emparer seuls de la 5e place du classement, ils n'ont qu'une longueur d'avance sur Montpellier et Nice, victorieux le week-end dernier. De son côté, Monaco, toujours dauphin du PSG, prolonge sa série d'invincibilité en championnat (16 matchs d'affilée), mais voit son avantage sur Marseille se rétrécir à 5 points.

Adrien Hunou devrait faire quelques cauchemars cette nuit. Entré en jeu à dix minutes de la fin de la rencontre, l'attaquant rennais a eu une occasion en or de récompenser les efforts de ses coéquipiers dans le temps additionnel. Alors que le score était nul, il s'est retrouvé seul à quelques mètres du but adverse à la réception d'un centre parfait de Benjamin Bourigeaud. D'une tête plongeante, il n'avait plus qu'à prolonger le ballon au fond des filets de Danijel Subasic, battu… Mais le cadre s'est dérobé (90e+1).

Des Rennais malchanceux

Avant ce dernier frisson, le public du Roazhon Park avait assisté à une première période très spectaculaire. Très vifs et incisifs d'entrée dans les duels, les Rennais ont exercé un pressing haut qui a fini par payer à la suite d'un corner joué à deux. Sanjin Prcic a délivré un amour de centre au second poteau, repris d'une volée rageuse au second poteau par Joris Gnagnon dont la ballon a touché Danijel Subasic et le poteau avant de rentrer (1-0, 20e).

Et alors que les deux Rennais ont eu chacun une opportunité de corser l'addition (25e, 26e), Monaco a su revenir sur un contre admirablement bien joué. Sur le côté gauche, Fabinho a trouvé Radamel Falcao dans l'axe à l'entrée de la surface. Ce dernier a ensuite subtilement décalé sur la droite de la surface rennaise Rony Lopes, dont la frappe croisée a trouvé le petit filet opposé de Tomas Koubek (1-1, 29e).

Les exploits de Danijel Subasic (25e, 36e, 83e) et la malchance – Benjamin André trouvant le poteau sur sa route de la tête – ont ensuite empêché les Rennais de reprendre l'avantage. Les joueurs de Sabri Lamouchi se sont montrés moins précis mais tout aussi volontaires dans un second acte au cours duquel les Monégasques n'ont fait que défendre. Finalement, les joueurs de Leonardo Jardim peuvent s'estimer heureux de ce match nul qui leur permet de consolider leur deuxième place. Mais ils n'ont désormais plus que 5 points d'avance sur Marseille à 7 journées de la fin.