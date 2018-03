Toit rétractable, écran géant à 360°, Kop de 7000 places : le futur stade du FC Nantes se dévoile

Mettre des images sur un nom. Voilà en quoi consistait la réunion publique tenue ce jeudi à Nantes au sujet du Yellow Park, ce projet immobilier comprenant la création de plusieurs milliers de logements dans le nord-est de Nantes, mais surtout la destruction de la mythique Beaujoire et la construction à son emplacement d'un nouvel écrin pour les Canaris.

Devant plus de 300 personnes et en présence des architectes Tom Sheehan (ATSP) et d’Alex Thomas (HKS), retenus pour ce projet, de Yoann Joubert, PDG du Groupe Réalités, ainsi que de Waldemar Kita, président du FC Nantes, les esquisses du nouveau stade ont été dévoilées. Et il faut l'avouer, elles sont plutôt spectaculaires.

Voici à quoi pourrait ressembler de l'intérieur le futur stade du FC NantesFrom Official Website

Comme déjà annoncé en septembre dernier lors de la révélation de ce nouveau projet, ce futur stade devrait pouvoir accueillir 40 000 personnes (contre 35 322 pour La Beaujoire actuellement), dont 7 000 dans un Kop d'un seul tenant (cf photo ci-dessus). "On voulait un stade à l’anglaise avec une architecture inédite", a expliqué Tom Sheehan, du cabinet parisien ATSP qui a notamment participé à la rénovation du Parc des Princes. Et ce nouveau stade nantais devrait normalement être terminé d'ici l'été 2022, pour un coût total estimé de 200 millions d'euros (financés exclusivement par le privé).

Un stade couvert et moderne

Au niveau du design, qui n'est pas encore définitif donc, un toit composé de deux parties est envisagé avec une toiture fixe de 25 500 m2 (qui pourrait être couverte de panneaux photovoltaïques) et un oculus central rétractable de 12 000 m2. Moderne, connecté et se voulant le plus écologique possible, ce nouveau stade devrait aussi comporter un écran géant à 360° sous le toit. Un musée et une boutique sont aussi prévus.

"On fait tout pour que ce soit parfait. Je pense que le stade sera splendide. Le plus beau de France", espère Waldemar Kita, qui a insisté lors de la réunion publique sur le fait que ce nouveau stade ne sera pas destiné qu'aux matches de son club : "On doit provoquer l'envie et les occasions. Pourquoi ne pas s’intéresser davantage au rugby ? Ou encore a de grands spectacles ? Les gens aiment le foot mais sont aussi fanatiques du sport et de spectacles". Et le président nantais semble déjà avoir une petite idée derrière la tête : "J'aimerais bien faire venir les Rolling Stones à Nantes. Je suis fan." Rendez-vous en 2022 ?

Le projet du nouveau stade du FC Nantes en quelques chiffres prévisionnels :