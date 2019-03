5 buts en 7 matchs, 4 de suite à domicile : Balotelli rentre (déjà) dans l’histoire de l’OM

Cinq buts en sept matches avec l’OM

La lune de miel se poursuit entre Mario Balotelli et l’Olympique de Marseille. Auteur, de la tête, de son cinquième but en seulement sept matches sous le maillot olympien, l’attaquant italien ne cesse d’impressionner depuis qu’il a rejoint Marseille cet hiver. Il y a seulement sur la pelouse de Reims le 2 février dernier et à Rennes le 24 février que "Super Mario" est resté muet avec l’OM.

Quatre buts pour ses quatre premiers matches au Vélodrome : historique

Balotteli est déjà comme chez lui au Vélodrome. Face à l’OGC Nice, Mario Balotelli a poursuivi une série historique. Depuis que l’ancien joueur de l’AC Milan a rejoint la Canebière, à chaque fois qu’il évolue sur la pelouse de l’Orange Vélodrome, il fait systématiquement trembler les filets. C’est simple, dans la grande histoire de l’OM personne n’a jamais réalisé une telle performance. Jamais un joueur de l’OM n’avait marqué pour ces quatre premiers matches à domicile. Comme un symbole, les quatre buts inscrits par l’Italien l’ont tous été face au virage sud et les bouillants supporters des South Winners.

Peu importe le maillot, Balotelli aime toujours autant les Marseille-Nice

L’attaquant aime particulièrement cette affiche. Depuis qu’il a rejoint le championnat de France, Balotelli a déjà inscrit six buts en sept matches disputés entre Nice et Marseille. Sous le maillot niçois, l’Italien avait marqué ses deux premiers buts en France face à l’OM. C’était le 11 septembre 2016. Il avait ensuite inscrit au minimum un but à chaque fois que l’OGC Nice croisait Marseille, jusqu’à cette saison où au match aller, il était resté inoffensif pour la première fois face à l'OM.

Depuis, il a changé de camp. Mais en inscrivant un nouveau but dans cette confrontation entre les deux clubs de la Côte d’Azur, l’Italien poursuit cette tradition.

Mario Balotelli, félicité par Florian Thuavin, a marqué l'unique but du match entre l'OM et Nice, le 10 mars 2019 au stade Vélodrome.Getty Images

5 buts et Balotelli encaisse

Selon le journal L’Equipe, une clause spéciale est présente dans le contrat de six mois de "Super Mario" à l’OM. Celle-ci précise que tous les cinq buts inscrits par l’attaquant italien ce dernier toucherait une prime de… 150 000 euros. Banco.

Avant-Après : l’effet Balotelli se fait déjà sentir

Avant l’arrivée du numéro 9 olympien, l’Olympique de Marseille tournait à 1.6 point de moyenne en championnat. En 21 journées de Ligue 1, l’OM avait décroché 34 points. Depuis que Mario Balotelli évolue à la pointe de l’attaque olympienne, le club phocéen tourne à 1.8 point de moyenne. Mieux, Marseille reste sur 6 matches sans défaite (5 victoires et 1 nul) en L1 ce qui permet aux hommes de Rudi Garcia de croire encore à l’Europe. Malgré un début de saison plus que laborieux, Marseille est revenu ce dimanche à seulement trois petits points de l’OL et du podium. Et avec Balotelli, l’OM peut désormais viser plus haut.