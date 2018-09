Battu par Angers, Monaco reste désespérement au point mort

Monaco comptait profiter de ses deux matches à domicile pour se relancer. Finalement, le club de la Principauté n'a pris qu'un seul petit point sur six possibles. Après son match nul contre Nîmes vendredi dernier (1-1), l'ASM s'est cette fois inclinée contre Angers (0-1), dans le cadre de la 7e journée du championnat. Dans un stade Louis-II quasiment vide mardi soir, le SCO a trouvé la faille grâce à Stéphane Bahoken (27e) face à des Monégasques sans inspiration. En attendant la suite de cette journée, Monaco s'englue encore un peu plus dans les bas-fonds du classement et dans la crise.

Monaco s'enfonce encore un peu plus. Ce mardi, l'ASM accueillait Angers, en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Dans un stade Louis-II qui sonnait creux, les Monégasques avaient à cœur de montrer enfin leur vrai visage. Pour cela, Leonardo Jardim avait titularisé Aleksandr Golovin en soutien de Radamel Falcao. Pourtant, ce sont bien les Angevins qui se sont montrés dangereux les premiers, par l'intermédiaire de Baptiste Santamaria.

Idéalement servi dans l'axe, le milieu de terrain a tenté sa chance du droit, sans réussir à surprendre Diego Benaglio (22e). Ce n'était que partie remise. Après une première tentative de la tête (3e), Stéphane Bahoken, d'une frappe du droit plein centre, a ouvert le score pour les siens (27e).

Pas une frappe cadrée pour l'ASM...

Complètement apathiques, les Monégasques se sont montrés totalement incapables de réagir, durant toute la rencontre. Pire, les hommes de Leonardo Jardim n'ont cadré aucun tir. Une première pour eux depuis le 12 mai 2010, contre Lyon. Un signe supplémentaire de la très mauvaise passe du club du Rocher. Et comme si cela ne suffisait pas, Monaco a également manqué de chance.

En fin de rencontre, Vincent Pajot s'est rendu coupable d'une main dans la surface de réparation. Si la VAR a été consultée par l'arbitre, ce dernier a finalement jugé l'acte involontaire (86e). Après une ultime tentative cadrée de Flavien Tait du gauche, bien captée par Benaglio (89e), le SCO pouvait exulter. La dernière fois qu'Angers avait triomphé à Louis-II, c'était en 2011. A l'époque, les deux formations évoluaient en Ligue 2. Après sept journées, l'ASM enregistre déjà une troisième défaite et occupe provisoirement la 16e place du classement. La zone rouge se rapproche pour le vice-champion de France en titre.