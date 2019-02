Avec un Mario Balotelli inspiré, l'OM enchaîne les victoires et retrouve la forme en Ligue 1

L’Olympique de Marseille a pris trop de retard pour avoir le loisir de se reposer sur ses lauriers. Samedi après-midi, les Phocéens se sont imposés face à Amiens (2-0) et ont signé un troisième succès de rang en Ligue 1. Une première cette saison. Une première depuis treize mois, même. Et une satisfaction au cœur d’un exercice qui en a cruellement manqué jusque-là. Mais une fois ce constat fait, un coup d’œil au classement provisoire de la L1 rappelle aux Marseillais que la route est longue et que la pente est raide pour espérer accrocher ce qu'ils étaient venus chercher : le podium et la C1. Ce sera dur mais, avec Mario Balotelli, ça redevient imaginable, à défaut d’être encore plausible.

A cette heure et avant que Saint-Etienne ne défie le PSG, l’OM est quatrième, à six longueurs de l’OL. Mais Marseille peut, enfin, compter un 9 de grand talent, en la personne de Mario Balotelli. Samedi face aux Amiénois, il est allé de son petit but, sur un enchainement que personne n’était vraiment capable de réussir à l’OM, avant qu’il n’y pose ses valises. Dos au but, il a contrôlé et frappé du droit à une vitesse supersonique. Un vrai but d’avant-centre qui a ravi le Vélodrome, autant que Rudi Garcia, qui a rappelé combien il était "dur de faire des séries de trois victoires consécutives" et combien l’Italien réglait des problèmes qui se posaient à l’OM jusque-là.

" Un enchaînement de classe mondiale "

"Mario Balotelli change beaucoup de choses, oui, il a fait un enchaînement d'attaquant de classe mondiale, mais surtout il nous accélère le jeu par sa faculté à jouer en une touche, même si c'est parfois au détriment de sa présence dans la surface, a analysé l’entraineur de Marseille en conférence de presse. Il continue, il est bien, même s'il fallait le sortir parce qu'il avait des crampes. Il a pris une partie de la pression sur ses épaules". Dire que ses débuts réussis et ses 3 buts - en quatre matches - ont participé au regain de forme de l’OM est un doux euphémisme.

Vidéo - 25e j. - Garcia : "Balotelli a fait un enchaînement d'attaquant de classe mondiale" 00:50

Par son poids dans la surface adverse, ses déviations et ses décrochages, Balotelli a étalé une large palette de son talent samedi au Vélodrome, là où il avait marqué son premier but marseillais (et de la saison), le 25 janvier face à Lille. C’était un soir de défaite (1-2). Il y en a eu une autre à Reims dans la foulée (2-1). Et, depuis, ça va mieux pour Marseille. Ça va mieux également pour Valère Germain, qui peut désormais s’appuyer sur les larges épaules de l’international italien et un 4-4-2 qui lui sied parfaitement. Espéré l’été dernier et resté à Nice au terme d’un été agité et ubuesque, Mario Balotelli a finalement posé ses valises sur la Canebière cet hiver. A lui d’aider l’OM à rattraper le temps perdu.