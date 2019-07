Après vingt ans de carrière, l'international tchèque Jaroslav Plasil a officiellement pris sa retraite ce jeudi à l'âge de 37 ans. "C'est avec beaucoup d'émotions aujourd'hui que je raccroche les crampons après plus de 20 ans de carrière, qui m'ont permis de vivre des moments exceptionnels", a écrit Plasil sur son compte Instagram. "Je tenais à remercier tout ceux qui m'ont soutenu durant ces belles années, supporters, entraîneurs, dirigeants et joueurs. Il est temps pour moi de relever de nouveaux défis, de me consacrer à la relève et de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre. Je suis très fier d'intégrer le staff de la réserve des Girondins de Bordeaux", a poursuivi le milieu de terrain.

Premiers pas d'entraîneur au sein de la réserve

Plasil, formé à Monaco et passé par Osasuna, avait rejoint les Girondins champions de France en 2009. En dix saisons, l'international tchèque (103 sélections) aura disputé 367 matches avec le club au scapulaire, remportant la Coupe de France en 2013.

En mai dernier, l'entraîneur portugais Paulo Sousa avait indiqué souhaiter conserver au sein du club bordelais Plasil, qui a commencé à passer ses diplômes d'entraîneur ces derniers mois. "Jaro (Plasil) est un des joueurs les plus professionnels que j'ai vus à l'entraînement, avait déclaré Sousa. C'est un joueur pour moi et le club qui est important pour notre futur. Il a toutes les caractéristiques et me donne la sensation d'être très important pour développer un projet sportif dans ce club".