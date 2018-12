Buteur taquin face à l'OL, Hatem Ben Arfa tient son "grand match" sous le maillot de Rennes

Revoir son ex briller peut agacer. Surtout s’il vous nargue. Demandez aux supporters de l’Olympique Lyonnais. Ces derniers ont passé un mauvais moment, mercredi soir au Groupama Stadium. Parce que les Gones ont rechuté face à Rennes (0-2) et, double peine, Hatem Ben Arfa, l’enfant du club, a brillé, non sans épargner son ancien public au passage. Comment ? En marquant un "golazo" assorti d’un chambrage au moment de célébrer son oeuvre.

En jambes, Ben Arfa a connu le point d’orgue de son retour entre Rhône et Saône à la 41e minute de jeu. Servi dans l’axe à 25 bons mètres du but d’Anthony Lopes, le meneur de jeu des Rouge et Noir a feinté la frappe avant d’accélérer sur sa gauche puis de décocher un tir chirurgical qui a terminé au ras du poteau. Le gardien portugais n’a pas bougé. Contrairement à HBA, qui s’en est allé chambrer gentiment les Bad Gones en faisant quelques pas au pied du virage, loin de la sobriété à la mode chez les buteurs face à leur ancienne formation.

Vidéo - Stéphan : "Ben Arfa a fait un grand match" 00:44

Plaisir d'offrir, joie de recevoir : Ben Arfa avait été visé par une banderole du principal groupe de supporters lyonnais en avant-match ("Hatem ça la merde"). Il ne s'est donc pas privé pour fêter sa troisième réalisation de la saison en Championnat. En réponse de quoi, Ben Arfa a reçu quelques gobelets et les remontrances de l’arbitre. Puis des compliments pour sa prestation la plus aboutie sous le maillot rennais.

"Il a fait un grand match"

"Hatem a été décisif, il a marqué, il a fait un grand match. Mais il a fait un grand match comme l’ensemble des joueurs qui ont participé à cette rencontre", a tenu à souligner après coup Julien Stépan, nouvel entraîneur rennais qui a préféré louer le collectif plutôt que le(s) coup(s) d’éclat de son meneur de jeu. "C’est un joueur de talent et on en a un certain nombre dans l’équipe", a appuyé le fils de Guy, le fidèle adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus, après sa première victorieuse sur le banc du club breton.

Ben Arfa, lui, ne s’est pas exprimé. Et a laissé son pied gauche parler pour lui. C’est encore ce que l’ancien placardisé du PSG sait faire de mieux. Le voilà à deux buts sur des deux derniers matches de Ligue 1. C’est autant que lors des trente-cinq précédents. La preuve qu’à 31 ans, Ben Arfa n’a pas fini de donner, à commencer par du plaisir aux amateurs de football. Rennes, modeste 13e de Ligue 1 qui a besoin de tous ses talents pour retrouver une place plus conforme à ses objectifs, et son nouvel entraîneur ne s’en plaindront pas.