Chiffres records et rivaux dans le dur : le PSG n'avait jamais autant écrasé la Ligue 1

On pouvait imaginer Lyon, Monaco, ou Marseille. Ce sera Lille. Le duel au sommet de ce début de saison verra les Dogues se frotter au Paris Saint-Germain. Et le terme de "duel au sommet" peut légitimement sembler excessif. Avec huit points d'avance sur son dauphin nordiste, Paris a déjà creusé un écart conséquent après seulement onze journées de championnat. Sa mainmise sur la Ligue 1 n'a même jamais été aussi criante. Le mérite en revient d'abord à Thomas Tuchel et à ses hommes. Mais le départ exceptionnel du PSG n'est pas la seule explication du phénomène.

Des temps de passages inédits

Record de points

Totaliser 33 points après 11 matches, c'est non seulement un record au niveau national mais aussi européen. Avec 11 victoires lors des 11 premières journées, le PSG a égalé une performance que seul Tottenham, en 1960-61, avait réalisé jusque-là. Paris aura donc l'occasion de rentrer seul dans l'histoire du football européen en cas de succès face à Lille. Il le propulserait au passage 11 points devant son premier poursuivant après 12 journées. Ce serait du jamais-vu dans le championnat du France.

Paris avait déjà signé des débuts de saison tonitruants sous l'ère QSI, avec 29 points en 2017-18 et en 2015-16. Mais il n'était jamais parvenu à atteindre la barre des 30 points après 11 journées. Il l'a largement dépassée cette saison pour asseoir encore davantage sa domination sur le championnat français. Le PSG n'avait par ailleurs jamais compté huit points d'avance en tête du classement depuis qu'il est passé sous pavillon qatari en 2011. Au mieux, il devançait son premier poursuivant de sept points à ce stade de la saison. Il s'agissait d'Angers, en 2015-16.

Record de différence de buts

C'est donc le chiffre magique. Paris totalise 33 points mais aussi une différence de buts de + 33 après 11 journées. Le calcul est vite fait : le PSG a remporté ses 11 matches par un écart moyen de trois buts depuis le début de la saison et ne s'est d'ailleurs jamais imposé par moins de deux buts d'écart en 2018-19. Cela traduit encore davantage sa domination sans partage sur le championnat de France. En plus de gagner à chaque fois, la formation de Thomas Tuchel joue le jeu jusqu'au bout des rencontres, donnant ainsi une ampleur maximale à ses victoires.

Cela se traduit aussi par un record. Jamais une équipe n'avait affiché une telle différence de buts favorables après 11 journées dans l'histoire du championnat de France ou même atteint la barre des + 30 dans ce domaine à ce stade de la saison. Jusqu'ici, le record était détenu par Reims avec une différence de + 29 après 11 journées. C'était lors de la saison 1952-53. Le PSG a ainsi fait tomber un record qui datait de 66 ans. Cela en dit suffisamment long sur les chiffres exceptionnels de son début d'exercice et explique en grande partie pourquoi Paris domine tellement le championnat en 2018-19.

Une concurrence en retrait

OL, OM, ASM : les autres cadors absents du podium

Il ne suffit cependant pas d'aligner les records pour dominer un championnat, même si cela y contribue grandement. Le PSG de la saison passée avait déjà des temps de passage impressionnants à ce stade de l'exercice l'an dernier sans que sa domination ne semble aussi nette. Car la concurrence suivait. Le "Big Four" était en place puisque Monaco pointait à la deuxième place à quatre longueurs de Paris, suivi par Lyon, à sept points, et Marseille, à huit points.

Les trois autres cadors de la L1 sont encore les mieux placés pour maintenir un écart minime avec le PSG. Mais ce n'est pas le cas cette saison où le "Big Four" s'est disloqué. Lyon, quatrième avec 20 points, Marseille, cinquième avec 19 points et Monaco, 19e avec sept points, ne figurent pas sur le podium après 11 journées de championnat. Ce cas de figure ne s'était produit qu'en 2011-12 et 2015-16 sous l'ère QSI. Et si ces trois équipes ne parviennent plus à imposer une supériorité sur le "reste" de la L1, cela ne donne que plus d'ampleur à la domination du PSG.

Luiz GustavoGetty Images

Lille et Montpellier, deux arbres qui cachent la forêt

C'est réducteur. On parle quand même de deux des trois équipes qui ont su accrocher un titre de champion de France sur une décennie dominée par le PSG. Mais si Paris donne déjà l'impression de "tuer" la Ligue 1 à l'heure actuelle, ce serait encore plus net si Lille et Montpellier ne réalisaient pas un début de saison aussi abouti. Et inattendu, notamment dans le cas des Dogues qui avaient lutté pour leur maintien au sein de l'élite jusqu'au bout de l'exercice précédent.

Si l'OM, l'OL et surtout Monaco n'ont pas su tenir leur rang en début de saison, Lille et Montpellier ont fait mieux que prévu. Heureusement. Sans quoi la concurrence serait totalement déserte pour Paris. Dont la différence de buts (+ 33) égale presque celle des cinq seules autres équipes affichant un goal-average positif après 11 journées (Lille, Montpellier, Marseille et Strasbourg), qui cumulent une différence de… + 35. De ces cinq équipes, seules le LOSC (+ 12) et le MHSC (+ 10) ont une différence favorable à deux chiffres. Sans elles, Paris sera vraiment tout seul sur la planète L1.