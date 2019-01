Décès du père de Radamel Falcao d’une crise cardiaque

La Fédération Colombienne de Football a annoncé ce vendredi le décès de Radamel Garcia King, le père de Falcao. Radamel Garcia King a succombé à un arrêt cardio-respiratoire après s’être évanoui alors qu’il disputait un match de tennis à Santa Marta en Colombie. Malgré une intervention rapide des secours et un transfert à l’hôpital, le père de l’attaquant de Monaco n’a pas pu être réanimé. La fédération a tenu à apporter un message de solidarité et de force à l'attaquant monégasque quand l’AS Monaco a fait part de la nouvelle via Twitter.

Falcao sera absent en Coupe de France

Conséquence logique, l’attaquant colombien sera absent du groupe de l’AS Monaco qui affrontera Canet-en-Roussillon ce dimanche à 14h15. Une information confirmée par Thierry Henry en conférence de presse cet après-midi : "Falcao est en train de rentrer en Colombie suite au décès de son père. C’était la moindre des choses d’avoir une grosse pensée pour lui et sa famille en réalisant une minute de silence ce matin. Nous serons là pour lui à son retour", a-t-il assuré.