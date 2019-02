Dialogue de sourds entre arbitres : Comment, malgré le VAR, l'OM s'est vu refuser un penalty à Nîmes

Ce fut l'un des premiers petits scandales de la saison. Deuxième journée de Ligue 1, Marseille se déplace à Nîmes. Peu avant la pause (36e), l'OM se voit refuser un penalty malgré un tirage de maillot évident sur Valère Germain. Une décision aux lourdes conséquences puisque Marseille s'inclinera (3-1). Que s'est-il passé ? Six mois plus tard, Canal Plus a dévoilé des images pour le moins explicites : un dialogue de sourds entre l'arbitre du match, Benoît Bastien, et le car du VAR. L'homme en noir n'entend pas les consignes de ses collègues qui lui demandent de suspendre la rencontre. Le jeu reprend et Marseille voit le penalty lui échapper.