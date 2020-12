Le coup sûr : le PSG se reprend

Déjà battu quatre fois en L1, dont deux à domicile, le PSG déçoit en ce début de saison. Le champion de France en titre a livré une nouvelle prestation inquiétante devant Lyon le week-end dernier (0-1). Heureusement pour lui, il devrait pouvoir rebondir rapidement avec la réception de Lorient. Les Merlus ont certes retrouvé le chemin de la victoire lors de la dernière journée devant Nîmes (3-0). Mais ils ont le profil de la victime expiatoire parfaite pour Paris, qui reste sur quatre victoires au Parc des Princes contre cette équipe. Avec seulement quatre petits points pris à l’extérieur, le promu, déjà battu neuf fois cette saison en championnat, fait peine à voir quand ils jouent loin du Moustoir généralement. La deuxième plus mauvaise défense de L1 (24 buts encaissés) pourrait logiquement souffrir contre la meilleure attaque (33 buts marqués), qui sera emmenée par un Mbappé probablement désireux de se montrer après avoir débuté sur le banc contre Lyon. Contre des Parisiens revanchards et qui voudront rapidement faire la différence, nous ne donnons pas cher de la peau de Lorient ici.

Le coup à tenter : l’OM ne s’arrête plus

Vainqueur de ses six derniers matchs de championnat, Marseille débarque à Rennes en pleine confiance. Vainqueur à deux reprises au Roazhon Park ces trois dernières saisons, les Marseillais peuvent compter sur un Benedetto retrouvé (trois buts sur les trois derniers matchs), un Thauvin à nouveau décisif et sur la meilleure défense du championnat (10 buts encaissés). La tâche s’annonce compliquée pour Rennes, surtout que l’OM présente le meilleur bilan à l’extérieur du championnat cette saison, avec seize points pris… en six matchs (cinq victoires, un nul). Les Rennais ont renoué avec la victoire la semaine passée, mais c’était contre Nice, une autre équipe mal en point (0-1). Sur ses quinze derniers matchs toutes compétitions confondues, Rennes n’a gagné que deux fois (pour quatre nuls et neuf défaites). Cette équipe a aussi perdu cinq de ses six derniers matchs à domicile, contre des adversaires inférieurs (sur le papier) à Marseille (Lens, Bordeaux ou Angers). Un bilan que l’OM nous semble capable d’alourdir en venant s’imposer à nouveau au Roazhon Park.

Le gros coup : les Reds frustrés

Liverpool et Tottenham présentent le même bilan avant de s’affronter à Anfield mercredi. Les Spurs ne devancent les Reds qu’à la différence de buts, grâce notamment à leur défense, la meilleure de Premier League (10 buts encaissés seulement). L’équipe de José Mourinho n’a pas encore perdu et n’a pris que quatre buts à l’extérieur cette saison (quatre victoires, deux nuls). Elle a tenu le choc contre Manchester United (victoire 6-1) ou Chelsea (0-0), a dominé City à domicile (2-0) et nous semble capable de ramener un point de son voyage à Liverpool, où "le bus" pourrait être de sortie devant les buts de Lloris... Les Reds sont certes toujours impressionnants à Anfield, où ils ont remporté tous leurs matchs cette saison (six victoires) et n’ont plus perdu depuis avril 2017 (soit 65 matchs) en Premier League. Mais ils restent sur un nul frustrant à Fulham (1-1), ne dégagent pas la même sérénité qu’il y a quelques mois et sont minés par les absences (Diogo Jota a rejoint Gomez, Van Dijk ou Thiago à l’infirmerie). Autant d’éléments qui nous font penser que les Spurs de José Mourinho vont accrocher Liverpool pour ce choc.

Notre pari - Match nul entre Liverpool et Tottenham @3,85

