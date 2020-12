Le PSG est-il capable de remettre les pendules à l’heure à Lille ? Vu les dernières prestations des Parisiens, on peut sérieusement en douter. Surtout qu’en face, le LOSC s’est montré très costaud depuis le début de la saison et semble parfaitement armé pour résister aux individualités parisiennes. L’actuel leader du championnat est toujours invaincu à domicile (six victoires, deux nuls), où il n’a encaissé que quatre buts, et peut compter sur un effectif quasiment au complet, avec Sanches en seul absent de marque. En face, le 5-3-2 mis en place par Tuchel ces dernières semaines au PSG n’emballe pas vraiment les foules.