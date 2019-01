Disparition de Sala - "Union sacrée", brassard vert, tifo : Nantes et le match d'après

C'est comme si tout avait été réuni pour cet immense hommage. Nantes aurait dû revenir à la compétition dans le stade étriqué de Sannois-Saint-Gratien dimanche dernier. Faute de tribunes sécurisées à 100%, le match a été reporté. Neuf jours après la tragique disparition d'Emiliano Sala, c'est donc dans un stade copieusement garni et rempli d'émotions que les Canaris vont tenter de retrouver leurs esprits. Au milieu des leurs, et c'est sans doute mieux comme cela.

Le stade s'apprête à accueillir entre 25 et 30 000 spectateurs. Une belle affluence pour une rencontre programmée en milieu de semaine. Et ce n'est pas le pedigree de l'adversaire, Saint-Etienne, ni la nécessité d'obtenir une victoire après trois défaites consécutives qui vont garnir les tribunes de la Beaujoire mais bien le besoin de se retrouver tous ensemble. Pour cette communion XXL, le club ne souhaite pas trop en faire. D'abord parce qu'il respectera le souhait de la famille qui ne veut pas entendre parler de minute de silence ou d'applaudissements. Tant que le corps du buteur argentin ne sera pas retrouvé, elle n'entamera pas son deuil.

Brassard vert plutôt que brassard noir

Les Nantais joueront donc avec un brassard vert, couleur de l'espoir, plutôt que noir. Ensuite, parce que le FCN ne veut pas submerger ses joueurs d'émotion après une semaine déjà très chargée. Le match face aux Verts ne sera pas interrompu comme avait pu l'être celui de la Fiorentina à la 13e minute après le décès du capitaine de la Viola, Davide Astori. En revanche, des chants à la gloire de Sala seront lancés à la 9e minute, en référence au numéro de l'Argentin, comme cela s'est fait sur plusieurs stades de Ligue 1 ou de Ligue 2 le week-end dernier.

La Beaujoire brandira également un tifo en hommage à Sala sur toutes ses tribunes avant la rencontre et les joueurs s'échaufferont avec un t-shirt rendant hommage à leur ancien partenaire. Le portrait de l'Argentin a, lui, été déplacé de la Jonelière à la Beaujoire pour que chacun puisse se recueillir s'il le désire avant la rencontre.

"Il ne faut surtout pas qu'on explose"

Le contexte très lourd, l'hommage public au buteur argentin : les joueurs nantais seront-ils prêts à remettre le couvert alors que le football et la compétition sont au second plan depuis plus d'une semaine désormais ? "Il y aura beaucoup d'émotion, c’est sûr", explique Vahid Halilhodzic, l’entraîneur du FCN. "Il ne faut pas qu’on explose, pas qu’on craque. Il faut qu’on soit beaucoup plus forts. C’est ce que les supporters attendent. On essaie de canaliser ça. Que les esprits soient concentrés sur l’aspect sportif. Mais ce n’est pas facile, je vous le dis franchement." Faire corps, c'est ce que réclame le coach, le club et les joueurs.

"Il y a tellement de problèmes… C’est inimaginable", a continué le coach bosnien. "Il faut un sacré caractère pour arriver à supporter tout ça. J’ai demandé à tout le monde l’union sacrée, pour en sortir grandis et plus forts." Si le sportif n'est plus la priorité depuis plus d'une semaine, les résultats récents et la place inconfortable occupée au classement (15e) rendent ce rendez-vous de milieu de semaine capital. C'est le fil sur lequel devront tenir les Canaris ce mercredi, tiraillés entre l'émotion immense suscitée par la disparition d'Emiliano Sala et la nécessité de sortir le club des bas-fonds de la L1.