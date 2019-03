Kylian Mbappé, après Caen-PSG : "On a fait 3 heures de bus, c'est pas pour faire les touristes !"

Pas de vacances pour Kylian Mbappé, ou presque. Mis au repos contre Dijon en Coupe de France cette semaine (3-0), le Français a retrouvé le terrain à Caen samedi, à quelques jours de la réception de Manchester United au Parc des Princes en C1 mercredi. Et, le moins que l'on puisse dire, c'est que le champion du monde n'a pas levé le pied. Ses 23e et 24e buts de la saison en Championnat ont fait gagner le PSG (1-2). Pour lui, il n'était tout simplement pas question de se préserver.

Le Français l'a expliqué à l'issue du match, avec l'une des formules qui sont devenues sa marque de fabrique. "On a fait trois heures de bus, c'est pas pour faire les touristes !" a-t-il lancé au micro de Canal +. Avant d'ajouter : "Le coach a dit que pour préparer les grands matches, il faut gagner celui d'avant. On l'a fait. (…) Que ce soit contre Caen, contre Lyon, contre Manchester ou n'importe quand, quand on marque le but de la victoire, on est très content."

"Je vais prendre de plus en plus de responsabilités"

Impliqué dans 30 buts en 27 matches de championnat cette saison (24 buts, 6 passes décisives), Mbappé a encore manié ce mélange si particulier d'assurance et d'humilité. Interrogé sur son premier penalty de la saison, l'ancien Monégasque a répondu : "Il y a une hiérarchie à respecter. Je suis arrivé ici comme un jeune joueur avec deux stars. Je fais mon chemin. Je pense que je vais prendre de plus en plus de responsabilités, et je suis prêt."

Pour autant, ces statistiques folles ne suffisent pas à masquer les difficultés rencontrées par le PSG et son attaquant vedette à d'Ornano. L'intéressé l'a reconnu : "Il y a eu des séquences où on a eu quelques manques." Son entraîneur Thomas Tuchel, lui, s'est montré perfectionniste. "C'était nécessaire que le ballon soit très proche de la ligne pour marquer aujourd'hui…", a-t-il plaisanté, en référence au second but de son numéro 7. L'Allemand s'en contenterait pourtant, sans nul doute, mercredi contre les Red Devils.