L'AS Monaco sort de la zone rouge après sa victoire face à Nantes (1-0) lors de la 24e journée

On ne reconnait plus l'AS Monaco. Avant-dernière de Ligue 1 il y a encore trois matches, l'équipe de deuxième partie de saison bâtie pour Leonardo Jardim continue sa série d'invincibilité. Cette fois, ce sont les Nantais qui en ont fait les frais. Jamais dans le coup, les joueurs de Vahid Halilhodzic ont souffert tout le match et ont dû s'incliner sur un nouveau but de Gelson Martins - son deuxième en trois matches - décidément comme un poisson dans l'eau dans la ville méditerranéenne. Les Monégasques sortent de la zone rouge en se propulsant à la 16e place.

Quand Leonardo Jardim a repris sa place aux dépens de Thierry Henry sur le banc monégasque, il a tout de suite annoncé la couleur, déclarant "qu'il (fallait) respecter l’AS Monaco". Et il est en train de joindre le geste à la parole. Depuis le retour du tacticien portugais aux commandes, Monaco retrouve de la régularité : une victoire face à Toulouse (2-1), un bon nul sur la pelouse de Montpellier (2-2) et un succès collectif ce samedi soir face à un FC Nantes en manque de solution et qui avait peut-être la tête ailleurs, au soir du dernier hommage rendu à Emiliano Sala. Quoi qu'il en soit, pour Monaco, cette série est, de loin, la meilleure de sa saison.

Vent de fraîcheur

Mais ces résltats ne sont pas à mettre au crédit du seul entraîneur revenant. Fraîchement débarqués du mercato hivernal, Cesc Fabregas, Gelson Martins et Fodé Ballo-Touré étaient tous trois titulaires ce samedi soir. Et cela s'est ressenti sur le terrain. L'activité du premier dans l'entrejeu, l'envie du deuxième sur son couloir gauche… mais surtout le réalisme du troisième, auteur du seul but de la rencontre dès la 13e minute de jeu, changent le visage des Monégasques. Leur état d'esprit confirme ce pourquoi ils ont posé leurs valises sur le Rocher : sauver Monaco et Radamel Falcao de la relégation. Ils en sont bien partis.

Mieux encore, avec un total de 41 buts encaissés lors des 24 premières journées, l'ASM est l'une des trois seuls équipes du championnat à avoir dû aller chercher le ballon plus de 40 fois dans ses propres filets. Le tir est apparemment en train d'être rectifié : les hommes de Leonardo Jardim ont validé leur premier clean sheet de 2019. De bon augure pour la suite. Et pourquoi pas créer la surprise lors de la réception de Lyon dimanche prochain ?