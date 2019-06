L'Inter insiste, l'Atlético débarque : c'est le feu autour de Pépé

Lundi, face à l'Afrique du Sud (16h30), la Côte d'Ivoire et Nicolas Pépé entreront en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations. Une étape de plus dans une saison bien remplie pour l'ailier du LOSC, qui a cumulé 41 matches toutes compétitions confondues, pour 23 buts et 12 passes décisives. De quoi attirer l'œil, évidemment. Ce n'est pas une nouveauté, une bonne partie des plus grosses écuries européennes s'intéresse au cas de l'ancien Angevin, dont la cote a grimpé en flèche en un an. Et certaines sont déjà passées à l'action.

Nicolas Pépé (LOSC) lors de la rencontre Lille-Montpellier / Ligue 1Getty Images

La barre des 90 millions d'euros tutoyée ?

Ainsi, L'Equipe explique ce vendredi que l'Inter Milan est revenu à la charge pour le gaucher. Après avoir proposé 70 millions d'euros, le club lombard aurait transmis une nouvelle offre aux Dogues, en s'approchant cette fois de la barre des 90M€. Un montant digne des plus gros feuilletons mercato. Mais pour un feuilleton haletant, il faut une vive concurrence… que l'Atlético Madrid semble décidé à apporter. Toujours selon le quotidien, les Colchoneros ont en effet proposé un montant similaire à celui de l'Inter. Histoire de faire de Pépé le successeur d'Antoine Griezmann, dont le départ est acquis.

Ou du moins un deuxième successeur, puisque la pépite de Benfica Joao Felix (19 ans) serait, selon les dernières rumeurs, tout proche de rejoindre Diego Simeone et ses hommes. Tout cela sans compter sur l'intérêt de Jürgen Klopp, qui vient de remporter la Ligue des champions avec Liverpool. Une C1 que tous ces prétendants disputeront la saison prochaine. Reste à savoir qui s'entendra avec le LOSC, qui pourrait profiter de cette concurrence pour faire (encore) monter les enchères. Et surtout qui convaincra Pépé, actuellement concentré sur sa CAN.