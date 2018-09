Ligue 1 - 7e journée : Bordeaux stoppe Lille, Rennes chute encore, Guingamp tient son premier point

Bordeaux - Lille 1-0

Pour la première fois de la saison, Bordeaux enchaîne deux victoires et a porte un coup d'arrêt à Lille. Alors que les Dogues connaissaient un temps fort, c'est sur un énorme raté de Bamba, seul face à Costil aux six mètres, que Bordeaux a contré pour inscrire le seul but de la partie. Celui-ci était l'œuvre de l'inévitable François Kamano, auteur déjà de son cinquième but en L1 cette saison, à la réception d'un centre de Kalu (7e). Pour le reste, Bordeaux peut remercier Costil qui s'est interposé à de nombreuses reprises face à une attaque du LOSC qui restait sur cinq buts inscrits en deux sorties. Soumaoro a lui été expulsé en fin de rencontre. Au classement, Lille descend du podium et Bordeaux intègre la première partie de tableau.

Ce qu'on retient : Une victoire 1-0… Ricardo a déjà mis sa patte sur son équipe.

Samuel Kalu (Bordeaux) devant Xeka (Lille)Getty Images

Caen - Montpellier 2-2

C’était feu d’artifice à d’Ornano. Au plus grand désespoir d’un Stade Malherbe de Caen qui a failli emporter la mise en toute fin de rencontre. Pourtant, c’est bien Montpellier qui a mené après l’ouverture du score de Saîf-Eddine Khaoui sur un mauvais renvoi défensif (1-0, 9e). Andy Delort a marqué son premier but de la saison sur corner (1-1, 37e) avant que Damien Le Tallec, toujours sur corner, ne permettent aux visiteurs de croire à une victoire (1-2, 51e). Mais, malgré une combinaison improbable sur coup franc, Yacine Bammou a remis les deux équipes à égalité (2-2, 64e). Si Vitorino Hilton a quitté les siens après un carton rouge, Caen n’a pas su en profiter. Les hommes de Mercadal sont 16es tandis que Montpellier est 5e.

Ce qu’on en retient : Que ce Montpellier est sacrément efficace.

Claudio Beauvue (Caen) et Nicolas Cozza (Montpellier)Getty Images

Amiens - Rennes 2-1

Vous attendiez les fulgurances offensives d’Hatem Ben Arfa and co ? Vous pouvez passer votre chemin. Face à une formation picarde appliquée et réaliste, le Stade Rennais a sombré une nouvelle fois ce mercredi (2-0). Très en vue, Saman Ghoddos a offert le premier but à Eddy Gnahoré (1-0, 51e). Puis, c’est Prince-Désir Gouano, sur un corner du même Ghoddos, qui a enfoncé la bande de Sabri Lamouchi, pas aidée par un Thomas Koubek en grande difficulté. Les entrées de jeu de Benjamin Bourigeaud, passeur décisif pour Clément Grenier (2-1, 81e) ont réveillé les Bretons, réduits à dix après l’exclusion de Jérémy Gelin. Trop tardivement… Amiens est désormais 15e alors que Rennes, qui concède sa troisième défaite de rang, rétrograde en 17e place.

Ce qu’on en retient : Que Sabri Lamouchi n’a pas encore trouvé la bonne formule offensivement. Et ça commence à faire long…

Hatem Ben Arfa (Rennes) au duel avec Thomas Monconduit (Amiens)Getty Images

Nîmes - Guingamp 0-0

Guingamp est passé à deux doigts de se tirer une nouvelle balle dans le pied. Alors que Nîmes a espéré récolter un penalty au quart d'heure de jeu pour une faute de Kerbrat sur Bozok, c'est finalement Thuram qui lui offrait sur une faute grossière sur Guillaume à la suite d'un corner. Heureusement pour les Bretons, Umut Bozok a trouvé le poteau sur sa tentative et c'est finalement lui qui offre le premier point de la saison à Guingamp. A noter que les joueurs d'Antoine Kombouaré ont eux aussi touché le poteau sur une frappe croisée de… Thuram.

Ce qu'on retient : Des cadeaux à la pelle mais deux formations trop polies pour les accepter.