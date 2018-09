Marseille se relance sur le fil contre Strasbourg

Réaction sans se rassurer, pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens se sont imposés 3 buts à 2 mercredi soir au Vélodrome contre le Racing club de Strasbourg. Pourtant, les Alsaciens étaient revenus dans le match à la dernière minute, mais Valère Germain a donné les trois points à son équipe au terme d'un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. C'est la quatrième victoire de la saison pour l'OM, qui se relance après sa lourde défaite à Lyon dimanche dernier et retrouve le podium. Strasbourg n'aura pas démérité mais n'a pas su tenir le nul après avoir fait le plus dur.

Pourtant, les hommes de Thierry Laurey ont bien résisté lors de la première demi-heure. Au point que Kenny Lala a ouvert le score après avoir déposé Amavi et battu Mandanda en face-à-face à l'entrée de la surface (0-1, 27e). Incapable d'accélérer le rythme, l'OM a pu profiter d'un penalty obtenu par Thauvin et transformé par Dimitri Payet (1-1, 41e). Trois minutes plus tard, Sanson a placé une jolie frappe dans le petit filet (2-1, 44e).

Amavi voit rouge, Germain surgit

La seconde période a été tout aussi compliquée pour les Phocéens. Amavi a été expulsé cinq minutes après la reprise des débats et Sanson aurait pu connaître le même sort quelques minutes plus tard. Alors que l'OM a perdu pied petit à petit, Strasbourg a tenté un coup avec un 4-2-3-1 qui a pris la place du 5-4-1 du début de match.

Thierry Laurey aurait pu gagner son pari : Nuno Da Costa, entrant, a fini par égaliser (2-2, 89e). Mais Valère Germain, méritant mais trop isolé, à sauver les siens dans les dernières secondes (3-2, 90+2e).

Ce but ne suffit pas à gommer les imperfections marseillaises : sa défense a encore pris deux buts, devenant la 19e du championnat, devant Guingamp. Dans le même temps, Strootman a été transparent et Amavi a pénalisé son équipe. Il faudra se rassurer dès ce week-end, face à Lille, en montrant un autre visage. Strasbourg a été valeureux mais n'a pas su résister en fin de match et chute à la treizième place du classement.