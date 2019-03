L'Olympique de Marseille a-t-il été surpris ? A-t-il été surpris de voir Angel Di Maria briller ce dimanche soir au Parc des Princes ? Les Olympiens auraient dû s'y attendre, au moins pour deux raisons : l'Argentin aime scintiller contre l'OM et il est excellent depuis la fin janvier et la blessure de Neymar. Avec deux buts et une passe décisive, il a été leur bourreau. "Quand vous avez deux extraterrestres dans votre équipe, ça vous aide pour gagner. Que ce soit Mbappé et surtout Di Maria, qui survole en ce moment les matches et les gagne à lui tout seul", a regretté Rudi Garcia, le coach de l'OM.

Qu'aurait-il pu faire de plus ? Sur l'ouverture du score, la sortie de balle parisienne est chaotique mais efficace, notamment grâce à Thilo Kehrer, et la conclusion de Kylian Mbappé chirurgicale mais entre-temps, c'est bien lui qui fait la différence avec un contrôle venu d'ailleurs d'une aile de pigeon improbable. Les deuxième et troisième buts du PSG ne doivent en revanche qu'à son talent. Un festival conclu d'une frappe puissante dans un angle fermé pour donner l'avantage aux siens puis un coup franc lointain mais si précis et Paris était à l'abri.

Deux bijoux pour un doublé

On pourra arguer que la défense olympienne a été trop tendre sur son premier but, que Yohann Pelé n'a rien tenté sur le second mais au-delà de ces réalités chiffrées, la performance de l'Argentin ce dimanche soir a été excellente de bout en bout. On l'a même vu capable de retours défensifs impressionnants. Bref, Di Maria était partout et c'est tout sauf une surprise tant il rayonne depuis plusieurs semaines.

L'histoire du gaucher argentin à Paris, c'est avant tout une histoire de cycles. Quand Di Maria est au sommet de son art, il brille de mille feux. Après des mois de novembre et décembre bien en deçà de ses standards, Di Maria a remis la marche avant à la fin du mois de janvier quand Neymar a été écarté des terrains. Une coïncidence ? Probablement pas.

Meilleur sans Neymar

En l'absence de la star brésilienne, Di Maria a tout simplement et logiquement plus de place. Quand Neymar n'est pas là, l'ailier parisien devient le vrai maître à jouer du PSG. Sa plaque tournante. Comprenez qu'il touche plus souvent le ballon, qu'il a plus de libertés. Et il sait quoi en faire. Symbole, ce coup franc dans la lucarne de Pelé. Avec Neymar sur la pelouse, jamais l'Argentin n'a la possibilité de tenter sa chance. Avec le Brésilien sur le terrain, Di Maria est plus effacé. Comment pourrait-il en être en autrement tant le Brésilien aimante les ballons. "Il a fait un match exceptionnel. Il a beaucoup de responsabilités car il nous manque des joueurs-clé", a justement souligné son entraîneur, Thomas Tuchel. Il a été extraordinaire. Il a été décisif. Je suis heureux pour lui car il le mérite."

Di MariaGetty Images

Depuis le 23 janvier et la blessure de Neymar contre Strasbourg en Coupe de France, Di Maria c'est huit buts et quatre passes décisives en onze sorties toutes compétitions confondues. Tout sauf un hasard. Son récital contre l'Olympique de Marseille, un club qu'il aime torturer (5 buts au total) n'est que la continuité de ses performances du mois et demi passé.

Face à l'OM, Di Maria a donc réalisé un match plein. De sa passe décisive pour Mbappé en fin de première période, en passant évidemment par son doublé et l'expulsion provoquée de Steve Mandanda et jusqu'à un nouveau festival pour provoquer un énième coup franc dangereux en toute fin de match. De la première à la 90e minute, jamais les Olympiens n'ont trouvé la solution pour arrêter Di Maria. Ils pourront toujours se rassurer en se disant qu'ils n'ont pas été les seuls à subir face à lui.