A la veille du début du stage en Autriche, les Girondins de Bordeaux ont décidé de laisser en Gironde plusieurs joueurs parmi lesquels les milieux Younousse Sankharé et Zaydou Youssouf. Sankharé, peu utilisé depuis l'arrivée en mars de l'entraîneur Paulo Sousa (2 titularisations en 10 matches) et à qui il reste encore deux ans de contrat, n'entre pas dans les plans du technicien portugais. De son côté, Youssouf, sous contrat jusqu'en 2020, a refusé de prolonger avec son club formateur. Selon plusieurs médias, il serait en contacts avancés avec Saint-Étienne.

Premier match le 10 juillet face au Partizan Belgrade

Autres joueurs recalés, qui s'entraîneront au Haillan sous les ordres d'Éric Bedouet : l'ailier brésilien Jonathan Cafu, prêté la saison dernière à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a encore deux ans de contrat, l'attaquant Alexandre Mendy, de retour d'un prêt à Guingamp mais qui est actuellement malade et le latéral droit Thomas Carrique, passé professionnel cet été.

L'attaquant gabonais Aaron Boupendza, absent lors de la reprise lundi, est sur le point de s'engager sous forme de prêt avec Feirense (D2 portugaise). Les internationaux bordelais qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations (Youssouf Sabaly, François Kamano et Samuel Kalu), ainsi que l'Espoir serbe Vukasin Jovanovic, en vacances, ne seront pas non plus du voyage en Autriche.

Deux matches ont été programmés lors de ce stage, contre le Partizan Belgrade le 10 juillet et Wolfsberg le 13 juillet.