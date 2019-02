Ligue 1 - Kamara, Germain, le 4-4-2… Les gagnants de la victoire de l'OM contre Bordeaux (1-0)

Boubacar Kamara

Au début de saison, Rudi Garcia jurait que l'avenir de "Bouba" Kamara s'écrivait au poste de milieu défensif. Plus tard, il a été contraint par les blessures ou les méformes d'en faire son latéral gauche. Aligné au poste qui est le sien, le minot marseillais a été très efficace face à l'attaque bordelaise handicapée, il est vrai, par l'expulsion de Samuel Kalu après seulement une demi-heure de jeu. Dur au duel, rapide et surtout précis dans la relance contrairement à certains de ses concurrents en défense centrale, Kamara a réalisé une prestation solide avec en plus l'ouverture du score à la clé. "La charnière centrale m’a plu", a confirmé Rudi Garcia. Seul regret pour lui, avoir marqué son premier but dans un Vélodrome vide.

Maxime Lopez

Thiago Motta, Jean-Michaël Seri, Marco Verratti… Ces trois joueurs doivent désormais s'incliner devant Maxime Lopez. Le milieu de l'OM s'est offert le record du nombre de ballons touchés dans un match de Ligue 1 avec 151. Bien aidé par l'apathie bordelaise et par une équipe marseillaise au déchet technique moins important qu'à l'habitude, l'autre minot de l'équipe a une nouvelle fois fait parler ses qualités : déplacement, vision du jeu, qualité de passe. Si Morgan Sanson a touché 123 ballons à ses côtés, il a été le vrai dépositaire du jeu marseillais mardi soir. Dans un 4-4-2, ce milieu capable de faire le liant est primordial.

Le 4-4-2

Car face à Bordeaux, Rudi Garcia a rompu avec sa tradition de jouer avec une seule pointe. Forcé par les absences de Mario Balotelli, Dimitri Payet et Florian Thauvin, le technicien marseillais avait aligné son équipe en 4-4-2 avec une paire Germain-Njie soutenue par Sarr et Ocampos sur les ailes. Bilan, les Olympiens ont eu la possession et se sont créés de nombreuses situations. La preuve avec ces 16 tirs effectués en première période, un record en Ligue 1 cette saison et les 24 au total, record pour l'OM en 2018/2019. Avec les retours prochains des tauliers, ce 4-4-2 ressemble à une solution d'avenir pour cet OM-là.

Valère Germain

Lui doit souhaiter tous les soirs que son équipe évolue en 4-4-2. A la peine depuis son arrivée à Marseille quand il doit occuper seul la pointe de l'attaque, Valère Germain a livré face à Bordeaux l'un de ses meilleurs matches de la saison. Pas encore exceptionnel, l'ancien Niçois est tout de même apparu plus à l'aise avec un attaquant à ses côtés, en l'occurrence Clinton Njie. Récompensé par une passe décisive, sa première depuis le 31 mars 2018 soit 26 matches, le Marseillais a laissé entrevoir qu'il pourrait être un complément idéal à Mario Balotelli. Il faudra pour ce faire que Rudi Garcia reconduise le 4-4-2. "Personnellement j'espère jouer à côté de Balotelli, a reconnu Germain au micro de Canal +. J'ai toujours apprécié jouer dans un système à deux attaquants". Le message est envoyé.

Lucas Ocampos

Pour Lucas Ocampos, il s'agit du verre à moitié vide ou à moitié plein. Encore précieux par son abatage, toujours aussi impliqué mais malheureusement toujours aussi imprécis devant le but comme l'a prouvé son face à face raté devant Costil (7e), l'Argentin a été lui-même. Problème, dans le cas où le 4-4-2 serait maintenu, les ailes devraient logiquement revenir à Dimitri Payet et Florian Thauvin. Mais Rudi Garcia sait que pour l'équilibre de son équipe, il peut difficilement se passer d'Ocampos, si frustrant soit-il dans le secteur offensif.