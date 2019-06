L'OGC Nice est en passe de changer de dimension. Trois ans après avoir été racheté par des investisseurs chinois et américains, l’OGC Nice pourrait passer sous pavillon britannique annoncent RMC Sport et Nice-Matin ce lundi. En effet, le dossier du rachat du club aurait changé de vitesse ces dernières heures et un accord aurait même été trouvé entre les propriétaires sino-américains et le milliardaire anglais Jim Ratcliffe, propriétaire de l'équipe cycliste Ineos et du FC Lausanne. Selon les informations du quotidien niçois, cet accord "pourrait dépasser" les 100 millions d'euros.

Cependant, cette information n'a pas encore été confirmée par le club et notamment par son président, Gauthier Ganayer. Interrogé par le quotidien le 28 mai dernier, ce dernier s'était dit prêt à travailler avec n'importe quel investisseur et notamment Ratcliffe, désireux depuis de nombreux mois de racheter le club français. "Des changements de propriétaires, j'en ai connu et j'ai travaillé avec un tas de personnes différentes. (...) Ma situation personnelle m'importe très peu dans cette histoire. Quel que soit le propriétaire futur du club, il faut que le club puisse travailler, avancer", avait-il déclaré.