Ligue 1 : L'OL fait tomber le PSG pour la première fois de la saison en championnat (2-1)

Le PSG n'est plus invincible ! Bousculé dans les grandes largeurs en première mi-temps, le Paris Saint-Germain s’est incliné dimanche sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-1) lors de la 23e journée de Ligue 1. Dembélé et Fekir (sur penalty) ont répondu à l’ouverture du score de Di Maria. C’est la première défaite de la saison en championnat pour les hommes de Thomas Tuchel, presque un an jour pour jour après leur défaite au même endroit, déjà sur ce score.

Plus d'infos à suivre...