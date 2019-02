Ligue 1 - L'OM retrouve le chemin du succès face à un faible Bordeaux (1-0), Kamara buteur

Marseille se remet dans le bon sens de la marche. En match en retard de la 18e journée de Ligue 1 et dans un stade Orange Vélodrome à huis clos, les hommes de Rudi Garcia ont pris le meilleur sur Bordeaux (1-0), grâce au premier but de Boubacar Kamara chez les professionnels (42e), mardi soir. Les Marseillais remontent ainsi à la 7e place du classement et vont devoir très rapidement confirmer, avec un déplacement sur la pelouse de Dijon, vendredi (20h45).

Plus d'information à suivre....