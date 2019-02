Ligue 1 - Lille encore freiné sur la pelouse de Strasbourg (1-1)

Lille paraît caler. Cinq jours après avoir été tenu en échec lors de la réception de Montpellier (0-0), le LOSC n'est pas parvenu à renouer avec la victoire. Surprenant lorsque l'on se fie au début d'année des Dogues, auteurs de cinq succès consécutifs pour lancer 2019. A la suite d'une première période complètement dominée et marquée par l'ouverture du score de Jonathan Ikoné (42e) - qui n'avait plus trouvé le chemin du but depuis septembre -, le LOSC s'est ensuite retrouvé comme face à un mur.

Incapable de répondre à l'intensité mise par les Strasbourgeois, qui ont égalisé sur leur premier tir cadré de la rencontre par l'intermédiaire d'Anthony Gonçalves, l'équipe de Christophe Galtier paraissait sans solution. Une bonne opération pour Strasbourg qui revient à une victoire de l'OM et de la 5e place, tandis que Lille peut voir revenir Lyon à deux longueurs en cas de victoire des coéquipiers de Nabil Fekir, dimanche à Monaco.

