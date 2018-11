Ligue 1 : Lyon tenu en échec à domicile par Bordeaux (1-1)

Lyon perd deux points précieux à domicile. Ce samedi après-midi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux se sont quittés sur un match nul, au Groupama Stadium (1-1). Si Houssem Aouar avait ouvert le score contre le cours du jeu peu avant la pause, Andreas Cornelius a permis aux siens de remettre logiquement les deux équipes à égalité. Alors que le podium lui tendait les bras, l'OL reste finalement scotché à sa quatrième place et se retrouve même sous la menace de Marseille, qui joue à Montpellier (dimanche, 21h).

L'OL avait une belle carte à jouer. En cas de victoire contre les Girondins de Bordeaux, les Lyonnais, quatrièmes avant la rencontre, avaient l'occasion de remonter à la troisième place et même, de revenir à deux points de Lille, dauphin du PSG. Pour cette rencontre et avec le retour de Nabil Fekir, absent depuis un mois pour blessure, Bruno Genesio avait opté pour un 4-4-2 losange pour la première fois de la saison en championnat. Un système que les Gones n'ont pas su apprivoiser.

Aouar a encore frappé

Ce sont d'ailleurs les Bordelais qui se sont mis en évidence les premiers. Après deux premières tentatives de Younousse Sankharé (4e) et François Kamano (8e), Yann Karamoh a pensé ouvrir le score mais le but a finalement été logiquement refusé par l'arbitre pour hors-jeu grâce au VAR (9e). Les Lyonnais ont attendu la demi-heure de jeu pour enfin frapper, grâce à Nabil Fekir (29e), et ont finalement réussi à ouvrir le score, contre le cours du jeu. Au second poteau, Houssem Aouar a repris d'un plat du pied droit un bon service de son capitaine, venu de la droite (1-0, 45e).

A la pause, Bruno Genesio, malgré ce court avantage au tableau d'affichage, a décidé de tout réorganiser. Bertrand Traoré a suppléé Tanguy Ndombélé pour tenter de cadenasser un côté droit particulièrement friable. Les occasions ont été tout aussi rares qu'en première période. Le seul tir cadré de ces 45 dernières minutes est à mettre à l'actif des Bordelais.

L'OL n'a pas su réagir

A force de pousser, les Girondins ont réussi à égaliser, grâce à Andreas Cornelius, entré en cours de jeu. Après un ballon mal renvoyé par Rafael, l'international danois est arrivé lancé pour reprendre le cuir du gauche (1-1, 73e). Un but qui a mis fin à une disette de plus de 300 minutes pour le FCGB en Ligue 1.

Incapables de réagir, les Lyonnais ont donc perdu deux nouveaux points précieux, à domicile. En frappant seulement six fois au but, l'OL n'avait jamais atteint un si faible total en championnat depuis décembre 2016 et ses cinq tentatives contre Rennes. Surtout, le jeu produit par les hommes de Bruno Genesio n'a pas rassuré. Alors que sa quatrième place au classement est menacée, l'OL n'a surtout pas vraiment fait le plein de confiance, à quatre jours de la réception décisive d'Hoffenheim en Ligue des champions (mercredi, 21h).