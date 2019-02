Ligue 1 : Nîmes et Montpellier se neutralisent (1-1)

Pas de vainqueur dans le derby du Languedoc. Nîmes et Montpellier se sont quittés ce dimanche sur un nul (1-1) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 au cours d’un match qui a surtout marqué par son intensité. Andy Delort (73e) a répondu à l’ouverture du score rapide de Loïck Landre pour les Nîmois (2e). Le MHSC qui ne parvient plus à enchaîner deux victoires de suite en championnat depuis le 27 novembre dernier est provisoirement cinquième devant Strasbourg. Nîmes qui avait l’occasion de passer dans la première partie du tableau devant Marseille en cas de victoire reste à la 11e place.

C’est peu dire que cette affiche était attendue au regard du scénario du match aller. Montpellier s’était imposé (3-0) à domicile face à Nîmes alors que la rencontre avait été arrêtée par deux fois, d’abord à la suite à d’un grillage qui avait cédé puis lorsque les supporteurs des deux camps avaient voulu en découdre sans oublier le vol de la banderole de la Butte Paillade par les Gladiators nîmois.

Des Crocodiles qui avaient à cœur de s’imposer face à leur voisin pour la première fois depuis le 7 mars 1992 dans l’élite (2-1). Dès le début du match, Landre s’est ainsi imposé de la tête devant Le Tallec pour tromper Lecomte sur un corner tiré par Savanier de la gauche vers la droite (1-0, 2e). Les Nîmois ont d’ailleurs imposé aux Montpelliérains une intensité physique tout au long de la première période qui n’a malheureusement pas été accompagnée d’une intensité technique. Plus aucun tir n’a été cadré jusqu’à la pause.

Delort sauve Montpellier

Il faudra même attendre la 66e minute de jeu pour voir la première frappe cadrée du MHSC. Après une entame de seconde période complètement à l’avantage de Nîmois qui ont multiplié les situations dangereuses (47e, 48e, 54e, 62e), Petak Skuletic a (enfin) sonné la révolte héraultaise. Moins de dix minutes plus tard, Andy Delort a égalisé d’un lob sur Bernardoni, d’abord refusé pour hors-jeu puis validé après vérification du VAR (1-1, 73e). C’est même Montpellier qui a poussé en fin de rencontre pour s’offrir la victoire entre deux actions nîmoises.

Les Crocodiles devront attendre encore un an de plus pour s’imposer face à leur voisin dans l’élite si tant est qu’ils se maintiennent. Nîmes compte actuellement 12 points d’avance sur la zone de relégation. Cinquième de Ligue 1 devant Strasbourg dont le match à Saint-Etienne a été reporté à cause de la neige, Montpellier n’a, quant à lui, toujours remporté qu’une seule victoire en 2019, face à Caen le week-end dernier. Il faut remonter au 1er décembre 2018 pour retrouver un autre succès héraultais, c’était à Monaco (1-2). Le club de la principauté se déplacera d’ailleurs à la Mosson lors de la prochaine journée de championnat.