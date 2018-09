Ligue 1 : Un repreneur émirati s'interesse à l'ASSE

C'est un feuilleton qui n'avait pas donné l'épilogue attendu. En négociations exclusives avec les Américains de PEAK6, Roland Romeyer, le président du directoire de l'AS Saint-Étienne, et Bernard Caïazzo, celui du conseil de surveillance, n'étaient pas parvenus à trouver un accord pour la vente du club du Forez. Et ce pour diverses raisons. Quelques mois après cette tournure rocambolesque, les deux hommes sont toujours en quête d'un repreneur.

Le duo Romeyer-Caïazzo espère 75 millions

Et selon les informations de L'Equipe, une nouvelle piste est désormais à l'étude. Cette dernière, qui provient des Émirats arabes unis, semble plus que concrète. Le quotidien précise que cet éventuel acheteur fait partie de l'une des dix familles les plus riches du pays. Après une première offre de 50 millions d'euros faite auprès de la banque Lazard, une deuxième de 55 millions aurait été transmise au duo Caïazzo-Romeyer, avec la promesse d'investir immédiatement 100 millions d'euros.

Problème, après voir fixé un prix initial de 50 millions d'euros, les deux hommes espèrent désormais... 75 millions. Pourquoi cette soudaine hausse ? La hausse des revenus télé en 2020 et les emprunts contractés. Agacé, le repreneur émirati se donne jusqu'à la mi-octobre selon L'Equipe. Sinon, il songera à racheter des clubs espagnols comme Getafe et Leganés.