L’OM peut-il encore raisonnablement viser l’Europe ?

Le "Champions Project" attendra. La Ligue des champions aussi ? Cinquième de Ligue 1 en 2017 puis quatrième l’an dernier, l’Olympique de Marseille abordait la présente saison plein d’ambition, boosté par son beau parcours printanier en Ligue Europa. De quoi lorgner légitiment l’autre compétition européenne, la seule à même de faire vibrer les foules comme les comptables, la C1. Un objectif clairement affiché l’été dernier du côté de la Commanderie. Six mois plus tard, la coupe aux grandes oreilles n’est plus d’actualité.

A l’heure de fouler la pelouse du stade Auguste-Delaune, samedi à partir de 21 heures, l’OM est 8e de Ligue 1, à déjà 9 longueurs de la 3e place, et compte autant de points que son adversaire rémois, promu. C’est que Marseille n’a gagné qu’un seul de ses sept derniers matches de championnat. Voilà pour le contexte numérique. Les chiffres, encore eux, n’incitent clairement pas à l’optimisme.

Depuis la saison de son dernier titre de champion de France, 2009-2010, l’OM compte en moyenne 36,3 points après 21 sorties. Sur leurs 17 derniers matches de L1, les Phocéens ont pris l’habitude de prendre une moyenne de 27,6 points. Ajoutez-les aux 31 unités engrangées par les hommes de Rudi Garcia dans cet exercice 2018-2019 et vous obtiendrez 58,6 points, loin, très loin des 71 points récoltés en moyenne par le troisième du championnat en fin de saison sur la période 2010-2018. Reste alors cette bonne vieille C3. Là-aussi, il faudra cravacher. Le 4e compte en moyenne 67 points après 38 journées depuis neuf ans.

Balotelli, seule éclaircie

Vous l’aurez compris, Marseille va devoir se sublimer pour continuer à goûter aux batailles européennes du milieu de semaine. "On a besoin d’un déclic, on espère que ça va arriver à Reims. L’équipe est mieux mais on n’a pas encore suffisamment de points pour le démontrer", a estimé Morgan Sanson, jeudi en conférence de presse. "Avec de la persévérance, du cœur et du courage, ça va finir par payer", a assuré de son côté Rudi Garcia. "Il nous faut absolument enchaîner pour grignoter des places et regarder de nouveau plus haut."

Voilà pour les mots. Force est de constater qu’ils peinent à masquer les maux. Au-delà du constat et des projections chiffrés, l’OM souffre, c’est un secret pour personne. Les symptômes sont multiples, ce qui rend la guérison toujours plus délicate : une infirmerie squattée par Dimitri Payet et Adil Rami, des sanctions disciplinaires qui laissent le meilleur Marseillais, Florian Thauvin, sur la touche pour trois rencontres et un stade vide avec la rencontre face à Bordeaux programmée mardi à huis clos à la suite des incidents lors de la réception de Lille. Un mal pour un bien ? Car pour corser le tout, l’OM s’est mis ses aficionados, lassés du manque de résultats, à dos. "Ce climat hostile est compliqué à vivre pour nous, mais aussi pour les supporters", a reconnu Sanson face aux journalistes.

Un pétard a été envoyé sur la pelouse du Stade Vélodrome lors de Marseille - Lille, le 25 janvier 2019 en Ligue 1Getty Images

Le Mistral souffle fort, et de face sur le visage des Marseillais. Un vent qui ne suffit pas à chasser les nombreux nuages juchés sur la cité phocéenne. Seule éclaircie dans ce paysage tempétueux, l’arrivée de Mario Balotelli. Buteur pour sa première face au LOSC, l’Italien devra faire montre d’une régularité qui le fuit depuis trop longtemps pour remettre l’OM à l’endroit. D’autant que Garcia a prévenu : "Il est loin d’avoir 90 minutes dans les jambes". Tout super qu’il soit, pas sûr que l’Italien suffise à rapprocher l’OM de son dessein initial. Le "Champions Project" attendra.