Montpellier écrase l'OM (3-0) et s'installe à la deuxième place de L1

Deux tirs cadrés et d'énormes faiblesses défensives. Ce dimanche soir, l'Olympique de Marseille n'était pas dans le coup et s'est donc logiquement incliné (3-0) contre Montpellier, à la Mosson, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Les Montpelliérains ont offert un véritable spectacle à leur public, surtout en seconde période. Grâce à un doublé de Gaëtan Laborde puis une réalisation de Paul Lasne, le MHSC a soigné sa différence de buts et remonte à la deuxième place du classement, derrière le PSG. L'OM, quant à lui, fait du surplace et occupe la sixième position du général.

L'Olympique de Marseille n'en finit plus d'inquiéter. En première période, l'OM n'a eu que deux petites opportunités à se mettre sous la dent. Tout d'abord, Valère Germain a dévié de la tête un centre de Luiz Gustavo (22e) puis Dimitri Payet, seul aux six mètres, n'a pas pu cadrer sa reprise du droit (33e). Mais l'occasion la plus franche a été à mettre à l'actif de Montpellier. Florent Mollet a repris d'une volée du gauche une remise de Paul Lasne, ce qui a alors obligé Steve Mandanda à s'employer (24e). Après 45 premières minutes totalement insipides, l'OM n'avait donc réussi à cadrer aucun tir. Une première pour eux depuis le 8 avril dernier… contre Montpellier, pour un score final de 0-0.

Plus d'infos à suivre...