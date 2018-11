Nice domine Lille (2-0) et signe son quatrième succès de rang

Ce samedi, le LOSC avait l’occasion de reprendre sa place de dauphin du PSG, occupée par l’OL depuis sa victoire vendredi dans le derby contre Saint-Etienne (1-0). Au lieu de cela, les Dogues sont tombés du podium, après leur défaite face à Nice à l’Allianz-Riviera (2-0). Sous une pluie battante, et dans un match plutôt plaisant, Wylan Cyprien (25e) et Allan Saint-Maximin (79e) ont inscrit les deux buts des Aiglons. Les hommes de Patrick Vieira enchaînent une quatrième victoire consécutive en championnat. Les Lillois, eux, n’ont pris qu’un point en trois matches.

Les Nordistes ont confirmé leurs difficultés du moment sur la Côte d’Azur. Privés de trois titulaires habituels (Ballo-Touré et Mendes étant suspendus, et Soumaoro étant blessé), ils se sont pourtant créé de nombreuses occasions en première période. Mais Jonathan Ikoné s’est montré imprécis malgré un superbe contrôle (8e), Nicolas Pépé a manqué sa prise de balle face à Walter Benitez (20e), et Rui Fonte a gâché un contre en servant Jonathan Bamba à contretemps (23e). Comme souvent dans ce cas-là, Lille a été puni : Mario Balotelli, toujours muet en championnat cette saison, s’est mué en passeur pour délivrer un caviar à Wylan Cyprien dans la surface (25e).

Saint-Maximin et Atal déchaînés

Le LOSC ne s’est jamais réellement relevé de cette ouverture du score. Les Dogues ne se sont plus créé de véritables opportunités, et ont peiné à trouver Nicolas Pépé, complètement éteint par Dante et Malang Sarr, excellents ce dimanche. Victime d’une attaque sans inspiration, Lille a également souffert le martyr derrière face au côté droit niçois, formé par Youcef Atal et Allan Saint-Maximin. Le premier a enchaîné les déboulés jusqu’en fin de match (48e, 57e, 84e, 87e). Le second, après avoir mis plusieurs fois Mike Maignan à contribution (27e, 71e), a fini par inscrire son troisième but de la saison, grâce à une frappe contrée par Dabila (79e).

Auteurs, sans doute, de leur match le plus abouti de la saison, les Niçois ont pu gérer tranquillement la fin de rencontre. Ils enregistrent leur premier succès de l’exercice par plus d’un but d’écart. Surtout, ils remontent à hauteur de Saint-Etienne, cinquième avec 23 points. Si tout sourit aux Aiglons, les Dogues tirent eux la langue. Le nul de Montpellier, plus tôt face à Rennes (2-2), les éjecte du podium. La réussite semble avoir fui le Nord, Lille n’a inscrit qu’un but en trois matches. Cela, avant d’affronter deux concurrents au podium : l’OL et le MHSC.