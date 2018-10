OM-PSG : Mbappé et Rabiot punis à Marseille pour un retard ?

Thomas Tuchel ne plaisante pas. Kylian Mbappé et Adrien Rabiot pourront le confirmer. Selon les informations de RMC, l'attaquant et le milieu du PSG auraient payé au prix fort un retard à la causerie d'avant-match du PSG, en déplacement dimanche à Marseille. Si l'entraîneur parisien a choisi de ne pas aligner ces deux joueurs dans son onze de départ au Vélodrome, ce serait pour les sanctionner de ce retard.

L'Allemand porte une attention particulière au comportement de ses hommes. Il aurait ainsi piqué une colère samedi en raison du manque d'intensité des Parisiens lors de la séance d'entraînement selon les informations de Canal + et RMC. Un contexte qui pourrait expliquer pourquoi l'entraîneur du PSG s'est montré aussi intransigeant avec Mbappé et Rabiot, alors qu'il doit déjà se passer d'autres titulaires comme Thiago Silva ou Edinson Cavani pour le match à Marseille.

Si la décision est forte, surtout pour un match d'une telle importance qu'un Marseille-PSG, elle n'est pas non plus illogique. Il y a quatre jours, Tuchel avait déjà pointé du doigt l'attitude de ses joueurs lors du match nul arraché face à Naples en Ligue des champions (2-2). "On avait bien débuté les dix premières minutes. Après on a perdu notre structure et on a joué trop individuel et pas ensemble pendant trente minutes, et ça ce n'est pas possible à ce niveau", avait-il notamment déclaré. Tuchel a décidé de serrer la vis pour se faire comprendre. Mbappé et Rabiot en ont fait les frais.