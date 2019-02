Pour remplacer Ricardo, Bordeaux vise Paulo Sousa, Slavisa Jokanovic a refusé le poste

Les Girondins tournent la page Ricardo. Limogé mardi, le manager général paie les mauvais résultats et une triste 13e place au classement. Pour l'heure, Eric Bédouet, l'entraîneur principal, reste en poste, mais son départ n'est qu'une question de temps. "Nous allons faire un changement de coach avant la fin de la saison. Nous allons trouver la bonne personne. Nous avons identifié quelqu’un, les négociations sont en cours. Nous ne ferons pas d’annonce avant la fin de ces discussions", a ainsi expliqué Joseph DaGrosa à RMC.

Jokanovic refuse, Sousa discute

Si le nouveau propriétaire de Bordeaux a confirmé des discussions avec un entraîneur, reste désormais à découvrir lequel. Selon les informations de L'Equipe, il pourrait bien s'agir de Paulo Sousa. Le Portugais, actuellement sans club, est notamment passé par le FC Bâle (2014-2015), la Fiorentina (2015-2017) et plus récemment le club chinois du Tianjin Quanjian (2017-2018). Il semble la priorité du fonds d'investissement américain. Annoncé il y a quelques mois à l'AS Rome en cas de licenciement d'Eusebio Di Francesco, Sousa s'était porté candidat au poste. En vain. L'entraîneur italien était sorti indemne de la crise de résultats de son équipe.

Également pisté, Slavisa Jokanovic, l'ancien coach de Fulham, aurait décliné l'offre des Girondins. Et quant à l'improbable rumeur d'un retour de Gustavo Poyet, elle a été balayée d'un revers de main par DaGrosa. "Ce n’est pas vrai du tout. Gustavo Poyet a d’autres activités, ce n’est pas celui que nous visons", a-t-il annoncé à RMC. Le nouvel entraîneur de Bordeaux devrait être annoncé dans les prochains jours, voire les prochaines semaines.