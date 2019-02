PSG - Que faire de Dani Alves ?

Son pedigree ne trompe pas. On ne gagne pas 38 titres majeurs en pro, un record, sans être de la graine des champions. Dani Alves est de cette trempe-là. Et son retour presque miraculeux l’inscrit un peu plus dans cette catégorie.

8 mai 2018 : touché au ligament du genou, le Brésilien doit faire un trait sur le Mondial russe. Pire, c’est une indisponibilité de près de six mois qui l’attend. À 34 ans, pour beaucoup, ce serait une petite mort sportive.

Mais Alves est un guerrier, qualité trop souvent sous-estimée chez lui. Mi-novembre, le revoilà à la disposition entière de Thomas Tuchel. Et bien décidé à regagner une place de titulaire aux dépens de Thomas Meunier et Thilo Kehrer, souvent aligné à droite par l’Allemand.

Dani Alves et Thomas TuchelGetty Images

Une polyvalence bienvenue pour Tuchel…

Depuis, Alves est redevenu un pion essentiel du PSG. Preuve de son importance, le Brésilien était entré en jeu lors du match capital face à Liverpool (2-1) après avoir seulement disputé une vingtaine de minutes face à Toulouse (1-0). Mieux, il n’a raté que deux matches (Belgrade et Villefranche). Mais ce n’est pas uniquement une question de niveau.

Le numéro 13 parisien a disputé treize matches cette saison mais dans trois positions distinctes. Voici le détail :

13 matches cette saison :

Milieu droit : 7

Latéral droit : 4

Milieu de terrain 4

Ses aptitudes offensives et le schéma un temps privilégié par Tuchel (3-4-3 ou 3-5-2) lui ont notamment permis de s’installer en tant que piston droit fin 2018. Mais, depuis 2019, c’est en tant que milieu de terrain défensif qu’il a été le plus utilisé par l’Allemand.

Avant d’affronter Rennes (4-1), le tacticien allemand avait tressé des louanges à son Brésilien : "Dani Alves est le numéro 1 au milieu, avait-il soufflé. Il n’est pas un latéral droit en ce moment. Il peut jouer dans le but, en 10, ou en pointe, je sais que je peux compter sur lui et qu’il sera très professionnel et qu’il donnera tout sur le terrain pour l’équipe".

Au moment où les noms à aligner au milieu se font rares, Alves a rendu service à Tuchel. Il n’empêche, entre l’arrivée de Leandro Paredes, dans le rythme face à Villefranche (3-0), l’utilisation de Julian Draxler en relayeur, le probable retour de Verratti pour Manchester United et la fixation de Marquinhos en sentinelle, c’est davantage sur un côté qu’il est attendu.

Vidéo - Guérin : "Le vrai Tuchel, on va le voir face à Manchester" 05:04

…mais un niveau qui pose question

Face à l’OL dimanche dernier (2-1), "Dani the dog" était ainsi utilisé en tant que milieu droit, devant Thilo Kehrer souvent privilégié dans ce schéma à quatre derrière pour ses qualités défensives. Pour autant, dans un couloir où Memphis Depay et Ferland Mendy apportaient une menace réelle, il avait beaucoup de courses à effectuer. Ce fut un naufrage. Incapable de multiplier les efforts, le Brésilien s’est noyé. Remettant sur le tapis sa difficulté à défendre dans des matches où l’opposition est réelle.

Mardi, à Old Trafford, c’est Anthony Martial, Alexis Sanchez ou Marcus Rashford qui se présentent sur le chemin du Brésilien. Typiquement le genre de joueur que déteste marquer Alves ces dernières années. Kingsley Coman, Franck Ribéry et James Rodriguez l’avaient mis au supplice la saison passée à l’Allianz Arena (3-1) pour l’un des pires matches de son histoire parisienne. Face au Real, son entrée en jeu cataclysmique avait permis aux Madrilènes, Marco Asensio et Marcelo en tête, de se régaler des espaces laissés mettant Paris dans une situation compliquée pour le retour (3-1). De quoi faire de Thilo Kehrer le favori pour Old Trafford. Et éloigner Alves du onze titulaire...