Rennes et Montpellier se quittent dos-à-dos (0-0)

Le Stade Rennais a tenté mais n'a pas réussi à faire la différence face à Montpellier ce dimanche après-midi (0-0). Dans une rencontre qu'ils ont légèrement dominés dans la possession et les tentatives, les Bretons n'ont pas trouvé le chemin des filets face à une équipe montpelliéraine qui a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis le 4 novembre dernier face à Marseille (3-0, 12e journée). Après sa défaite à Guingamp mercredi dernier (2-1), Rennes n'a pris qu'un point en deux matches et marque le pas.

Si Montpellier a maîtrisé le début de match, c'est bien Rennes qui a dominé le reste de la rencontre sans toutefois parvenir à se procurer d'occasions concrètes en première mi-temps à l'image des tentatives de James Léa-Siliki (14e) et de Hamari Traoré (38e). La seconde période est repartie sur le même rythme avec un Stade Rennais dominateur dans le jeu et nettement plus dangereux dans le dernier geste.

Poteaux en série

Mis à part le poteau de Florent Mollet dont la frappe a été détournée par Koubek (52e), c'est surtout les pensionnaires du Roahzon Park qui ont trouvé les montants par Hatem Ben Arfa à deux reprises (54e et 55e). En l'absence de Benjamine Lecomte, blessé aux côtes, c'est Dimitry Bertaud, pour sa première apparition en Ligue 1, qui s'est illustré sur une reprise de Benjamin Bourigeaud après un centre d'Hamari Traoré (40e). La fin de rencontrea été marquée par des fautes d'un côté comme de l'autre et la sortie du défenseur Damien Da Silva sur blessure (83e).

Et malgré un dernier coup franc obtenu et tiré par Hatem Ben Arfa (90e+1), le Stade Rennais n'a pas fait sauter le verrou et concède un nul à domicile (0-0). Avec ce résultat décevant, Rennes (8e) ne décolle pas au classement et reste à deux unités de son adversaire du jour (6e) avant d'aller défier mercredi prochain Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (N2) pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Michel Der Zakarian peuvent se rassurer avec ce clean sheet avant de recevoir Caen le week-end prochain.