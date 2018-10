Thiago Silva forfait pour OM - PSG, Alphonse Areola titulaire

Absent face à Naples mercredi en Ligue des Champions (2-2), le capitaine du PSG Thiago Silva ne fera pas son retour pour le choc face à l'OM dimanche (21h). L'entraîneur parisien Thomas Tuchel l'a confirmé samedi matin, en conférence de presse. Touché aux ischios-jambiers, le Brésilien est resté aux soins vendredi, et ne participera pas à l'entraînement du jour. "Son retour ne sera pas pour demain (dimanche)", a précisé Tuchel. Une mauvaise nouvelle pour le technicien allemand alors que Presnel Kimpembe est suspendu après son carton rouge reçu contre Lyon.

Le coach allemand a également confirmé qu'Alphonse Areola garderait les buts du PSG face à Marseille. Le gardien français va donc disputer son troisième match consécutif, après ceux d'Amiens (5-0) et de Naples, au détriment de Gianluigi Buffon. L'Italien, qui vient de purger ses trois matches de suspension en coupe d'Europe, était pourtant annoncé comme un postulant sérieux au onze de départ. Thomas Tuchel a également dissipé les quelques doutes au sujet d'Adrien Rabiot et Angel Di Maria : le Français et l'Argentin s'entraîneront normalement, ce samedi.