L'aventure aura bien été de courte durée. Et elle n'a pas été prolongée. Une saison après son arrivée au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon quitte déjà la capitale. Son contrat aurait pourtant pu lui permettre d'y rester un an de plus en cas d'accord entre le joueur et le club. Il n'y en a pas eu. Au bout d'un exercice et de nombreuses performances décevantes, le légendaire portier italien s'en va.

La décision découle probablement d'une longue réflexion des deux camps. Avant le huitième de finale retour de Ligue des champions, face à Manchester United, la presse italienne avait évoqué une prolongation imminente du gardien de 41 ans. Elle avait finalement été rangée dans le tiroir, après une élimination où la part de responsabilité de l'Italien avait été engagée.

Peut-être avait-elle été ressortie, ensuite : lors d'une interview accordée à Sky Uno, le mois dernier, Buffon avait assuré que le club lui avait proposé de rester un an de plus. "Nous allons nous retrouver d'ici quelques jours pour examiner ce projet et voir s'il est bon de continuer ensemble", avait-il aussi précisé.

Tuchel ne voulait plus d'une rotation

Quelques jours plus tôt, Thomas Tuchel avait avoué en conférence de presse vouloir mettre fin à la rotation des gardiens qu'il avait instaurée en début de saison. "Nous sommes le premier club dans l'histoire du foot qui a fait ça, ce n'est pas possible de continuer de cette façon, avait-il avoué. C'était seulement possible parce que Gigi et Alphonse ont des personnalités exceptionnelles, parce que les deux sont vraiment une équipe ensemble. Ils se sont toujours poussés l'un l'autre, ce sont des gars incroyables."

Vidéo - Tuchel sur Areola et Buffon : "Pas la meilleure manière d'avoir les plus grosses performances" 02:02

Au moment de trancher, l'entraîneur allemand a donc choisi le portier français. "Le PSG m'a proposé de renouveler mon contrat, a écrit "Gigi" dans un message posté sur Instragram. Mais je ne me suis pas senti d'accepter, poussé par le désir d'affronter de nouvelles expériences". Il n'était peut-être pas emballé, non plus, à l'idée de jouer les doublures.