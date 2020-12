Le coup sûr : l’OL enfonce les Canaris

Difficile de faire plus déséquilibré sur le papier en termes de dynamique actuellement en Ligue 1. D’un côté, l’OL, se présente fort d’une invincibilité de treize matchs (huit victoires, cinq nuls). Les Gones ont récupéré le fauteuil de leader le week-end dernier (partagé avec Lille) en allant étriller Nice (1-4) et doivent se rattraper après leur dernière prestation à domicile, où ils ont abandonné deux points devant Brest après un match au scénario frustrant (2-2). De l’autre côté, Nantes n’a plus gagné depuis sept matchs (quatre nuls, trois défaites). Patrick Collot, qui a succédé à Christian Gourcuff sur le banc, est toujours à la recherche d’un premier succès après son nul concédé depuis Angers (1-1). Mais difficile d’imaginer les Canaris, en total manque de confiance et peu emballants dans le jeu, éviter une défaite comme cela a été le cas ces deux dernières saisons à Lyon (un nul, un succès). Rudi Garcia devrait cette fois limiter son turn-over pour ce dernier match de l’année et permettre à Depay, Kadewere ou encore Aouar de briller une dernière fois, avec un succès à la clé à notre avis.

Notre pari - Lyon bat Nantes @1,28

Le coup à tenter : Lille intraitable

Battu une seule fois en Ligue 1, Lille a passé avec brio tous ses tests cette saison. Le PSG s’est cassé les dents sur le bloc des Dogues dimanche (0-0), comme Monaco (battu 2-1), Lyon ou l’OM (nul contre le cours du jeu 1-1 à chaque fois). Et pour nous, ce sera le cas mercredi pour Montpellier. Accrochés à Brest le week-end dernier (2-2), les Héraultais sont loin d’être aussi costauds à domicile que la saison passée. Privés de leur public, ils ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs à la Mosson. Sur leurs quatre derniers matchs, les coéquipiers d’Andy Delort n’en ont remporté qu’un seul, à l’extérieur (un nul et deux défaites). Ce qui n'est pas franchement rassurant avant de défier Lille, qui n’a pas perdu ces deux dernières saisons contre le MHSC (deux victoires, deux nuls). Enchaînement des matchs oblige, les deux entraîneurs vont devoir faire tourner et le LOSC, malgré quelques absents (Sanches, Pied, Araujo) présente une profondeur de banc qui a déjà largement fait ses preuves en Ligue Europa. Autant d’arguments qui nous font penser que Lille va s’imposer à Montpellier.

Notre pari - Lille bat Montpellier @2,13

Le gros coup : du spectacle à Bollaert

Pour voir des buts cette saison, il est intéressant de se pencher sur les matchs de Lens et de Brest, qui s’affrontent mercredi. Les deux équipes n’ont pas concédé un seul 0-0 pour l’instant et proposent un jeu séduisant, porté vers l’attaque. Elles sont capables de gros coups, puisque Lens s’est offert le PSG (1-0) ou Monaco (0-3), avec la manière à chaque fois, tandis que Brest a frustré Lille (3-2) ou l’OL dernièrement (2-2). Difficile de les imaginer fermer le jeu pour ce dernier match de l’année. Brest est en forme, avec une seule défaite sur ses sept derniers matchs, et présente la particularité de compter l’une des meilleures attaques de L1 (la 4ème, avec 27 buts marqués), mais aussi l’une des moins bonnes défenses (l'avant-dernière, avec 29 buts encaissés). L’attaque lensoise est restée muette pour la deuxième fois de la saison à Metz le week-end passé (défaite 2-0) et pourrait profiter des largesses adverses pour se rattraper ici. Brest nous semble toutefois assez costaud pour ramener un nul de Bollaert dans un match qui ne se terminera pas par un 0-0 vu le profil des deux équipes.

Notre pari - Match nul entre Lens et Brest et les deux équipes marquent @3,95

