Pour arriver à cette prédiction, Opta a simulé les rencontres à venir du championnat de France, se basant sur plusieurs critères : les qualités offensives et défensives des différentes équipes, les différentes oppositions possibles, et l'historique des clubs sur les quatre dernières saisons. Certaines statistiques, relevées par Opta, justifient la première place obtenue par Paris à l'issue de leur simulation. Le PSG est l'équipe la plus prolifique du championnat avec 40 buts marqués, mais aussi celle qui en encaisse le moins (11).