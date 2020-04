Accord trouvé entre la Ligue et les diffuseurs sur le paiement des droits TV

LIGUE 1 - La Ligue de football professionnel (LFP) et les diffuseurs (Canal + et BeIN Sports) ont annoncé être parvenus à un accord au sujet du paiment des droits télés des matches déjà joués cette saison. "Cet accord prend en considération la situation sans précédent à laquelle sont confrontés les clubs", précise la LFP.

La LFP et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 peuvent souffler. Dans deux communiqués dévoilés vendredi, Canal +, BeIn Sport et la Ligue ont affirmé avoir trouvé "un accord portant sur le montant du règlement relatif aux matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés cette saison".

Ligue 1 Retour aux centres d'entraînements le 11 mai pour des tests médicaux : la Ligue 1 a un cap IL Y A 2 HEURES

Quatre présidents de club de Ligue 1, à savoir Jacques-Henri Eyraud, Nasser Al-Khelaïfi, Olivier Sadran et Jean-Pierre Rivère, avaient été mandatés par la LFP pour mener les négociations avec les diffuseurs. La Ligue précise que des "discussions se poursuivent en ce qui concerne la reprise potentielle des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 avec pour ambition de retrouver un spectacle à la hauteur des attentes, tout en préservant la santé de tous." Pour rappel, les deux diffuseurs avaient déclaré, qu'avec l'arrêt des championnats, ils n'étaient pas tenus de verser l'échéance d'avril liée aux droits TV, soit environ 110 millions d'euros pour Canal +.

Le montant dû des droits télé pour les matches déjà joués est estimé à 43 millions d'euros pour la chaîne cryptée, qui paiera moins : "Ce n'est pas au prorata des matches joués, mais un montant forfaitaire", a expliqué Maxime Saada. Pareil pour BeIn Sport, les droits TV s'élevaient à 42 millions d'euros, dont environ 15 millions pour des rencontres déjà diffusées. Le montant versé devrait être inférieur à ces 15 millions d'euros. La prochaine échéance est fixée au 5 juin pour un montant total de 140 millions d'euros.

Ligue 1 Retour aux centres d'entraînements le 11 mai pour des tests médicaux : la Ligue 1 a un cap IL Y A 2 HEURES